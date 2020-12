Κόσμος

“Θρίλερ” κατασκοπείας ανάμεσα σε Τουρκία και Ρωσία

Σύλληψη Ρώσων δημοσιογράφων από τις τουρκικές Αρχές.

Δύο Ρώσους δημοσιογράφους με την κατηγορία της κατασκοπείας συνέλαβαν οι τουρκικές Αρχές, με αποτέλεσμα να υπάρξει παρέμβαση του Κρεμλίνου.

Ο δύο Ρώσοι δημοσιογράφοι φέρονται να συνελήφθησαν, μαζί με μία αζερικής καταγωγής Τουρκάλα υπήκοο που τους συνόδευε, την ώρα που έκαναν λήψεις εικόνων έξω από τις εγκαταστάσεις στην Κωνσταντινούπολη της εταιρείας που παράγει τα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV).

Πρόκειται για τον απεσταλμένο του ρωσικού τηλεοπτικού δικτύου ΝΤV, Αλεξέι Πετρούσκο, και του κάμεραμαν Ιβάν Μαλίσκιν. Τα ίχνη των δύο δημοσιογράφων χάθηκαν την περασμένη Παρασκευή, μέχρι που έγινε γνωστή η σύλληψή τους. Το τηλεοπτικό δίκτυο στο οποίο εργάζονται είχε κάνει γνωστή την εξαφάνισή τους και είχε ζητήσει παρέμβαση της ρωσικής κυβέρνησης.