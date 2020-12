Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Παπαευαγγέλου: Γιατί τα σχολεία θα μείνουν κλειστά έως τα Φώτα

Σταδιακή μείωση των κρουσμάτων, αλλά «ο τόπος βράζει», τόνισε η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας

Ειδική αναφορά στα σχολεία και την απόφαση των λοιμωξιολόγων να παραμείνουν κλειστά έκανε η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου ανακοινώνοντας ότι η εισήγηση της επιτροπής των ειδικών είναι το άνοιγμα των σχολείων μετά τα Φώτα.

Όπως εξήγησε: Καταρχάς, «η εικόνα στις ΜΕΘ δεν βελτιώθηκε όπως θα θέλαμε». Γι’ αυτό, οποιαδήποτε αύξηση της κινητικότητας μέσα και έξω από τα σχολεία θεωρήθηκε επικίνδυνη για την πορεία της πανδημίας στη χώρα. Αμφισβητήθηκε και το όφελος της επιστροφής στα θρανία μόνο για 7 μέρες, καθώς αμέσως μετά αρχίζουν οι χριστουγεννιάτικες διακοπές για τα παιδιά.

Τόνισε, πάντως, ότι η επιτροπή επιμένει στην άποψή της ότι η εκπαίδευση είναι σημαντική και τα σχολεί θα πρέπει να κλείνουν τελευταία και να ανοίγουν πρώτα, καθώς οι δημιουργικές σχέσεις και η αλληλεπίδραση έχουν μεγάλη σημασία και για την ψυχική υγεία των παιδιών.

«Ο τόπος βράζει» σε ορισμένες περιοχές της χώρας μας, σχολίασε χαρακτηριστικά η Βάνα Παπαευαγγέλου μιλώντας για τη σταθερή πορεία που έχει η πανδημία του κορονοϊού στη χώρα μας, με σταδιακή μείωση των κρουσμάτων σε κάποιες περιοχές, αλλά και την επιμονή τους σε κάποιες άλλες περιφέρειες.

Όπως ανέφερε η Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, από τα σημερινά 1.251 νέα κρούσματα στην Αττική εντοπίζονται 250 κρούσματα, 243 στη Θεσσαλονίκη και 102 στο Κιλκίς.

Η Βρετανία και το εμβόλιο

Σχολιάζοντας το γεγονός ότι η Βρετανία ξεκινάει πρώτη στην Ευρώπη τους εμβολιασμούς κατά του κοροναϊού, η καθηγήτρια έκανε μια αναδρομή στο πώς η χώρα αυτή αντιμετώπισε τις εξάρσεις της μηνιγγίτιδας στις αρχές της δεκαετίας του ’80 και του κοκκύτη του 2012.

Και στις δυο περιπτώσεις οι βρετανικές υγειονομικές αρχές είχαν εισηγηθεί προγράμματα ευρέος εμβολιασμού, σώζοντας εκατομμύρια ζωές.

Έτσι και τώρα, όπως είπε η κ. Παπαευαγγέλου, «δεν ξαφνιάζει η αγγλική πρωτοβουλία, καθώς οι Βρετανοί είναι πρωτοπόροι στην αντιμετώπιση προκλήσεων στη δημόσια υγεία».

Έχοντας στο νού το παράδειγμα των Βρετανών, η Βάνα Παπαευαγγέλου υπογράμμισε ότι η εφαρμογή προγράμματος εμβολιασμού σώζει ζωές.

«Ένας ασυμπτωματικός προσκεκλημένος μπορεί να διασπείρει τη λοίμωξη σε όλη την παρέα»

Τέλος, όσον αφορά στις επερχόμενες γιορτές, η καθηγήτρια συνέστησε υπομονή και ζήτησε από τους πολίτες να παραμείνουν πιστοί στην εφαρμογή των μέτρων.

Χαρακτηριστικά ανέφερε πως ένας ασυμπτωματικός προσκεκλημένος μπορεί να διασπείρει τη λοίμωξη σε όλη την παρέα.

Για αυτόν τον λόγο, παραίνεσε τον κόσμο να περάσει αυτά τα Χριστούγεννα με την οικογένειά του και με στενούς φίλους.