Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: οι περιοχές με υψηλό επιδημιολογικό φορτίο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέο "καμπανάκι" από τον επίκουρο καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Ποια είναι η κατάσταση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.



Σχετική ύφεση φαίνεται να παρουσιάζει στην Ευρώπη η πανδημία του κορονοϊού, σύμφωνα με τον επίκουρο καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Γκίκα Μαγιορκίνη, κατά την διάρκεια της ενημέρωσης για την πορεία της πανδημίας κορωνοιού στην Ελλάδα.

Αναφερόμενος σε αριμθούς παγκοσμίως είπε πως έχουν γίνει 68 εκατομμύρια διαγνώσεις, έχουν αναρρώσει 47 εκατομμύρια ενώ έχουν καταλήξει 1, 5 εκατομμύριο άνθρωποι από την πανδημία.

Μικρότερη μείωση των νέων κρουσμάτων καταγράφεται πλέον στην Αθήνα από ό,τι στην Θεσσαλονίκη καθώς η μείωση αυτή είναι 7-8% στην Αττική και 25% στην Θεσσαλονίκη εξήγησε κατά την αποψινή ενημέρωση ο επίκουρος καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκας Μαγιορκίνης. Όπως επανέλαβε το ενεργά κρούσματα διατηρούνται και στις δύο περιοχές κάτω από τη μονάδα όσον αφορά τον δείκτη επιδημιολογικής παρατηρήσης.

Παρατήρησε ότι παραμένει χαμηλό το επιδημιολογικό φορτίο στα νότια της χώρας, αλλά υψηλό ακόμη σε άλλες περιοχές όπως η Λάρισα.

Αναφερόμενος στις ηλικίες είπε ότι σ' αυτές που υπάρχει μεγαλύτερη επίπτωση της νόσου είναι ηλικίες 40 με 65 ετών και στους 65 ετών και άνω.