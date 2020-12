Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Οι αντίπαλοι της Ελλάδας στα προκριματικά

Τι έβγαλε η κληρωτίδα, στη Ζυρίχη, για την Εθνική μας ομάδα.

Η πανίσχυρη Ισπανία (1ο γκρουπ δυναμικότητας), η Σουηδία (2ο γκρουπ), η Γεωργία (4ο γκρουπ) και το Κόσοβο (5ο γκρουπ) θα είναι οι αντίπαλοι της Εθνικής Ελλάδας, στον 2ο προκριματικό όμιλο της ευρωπαϊκής ζώνης (UEFA) του επόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου, η τελική φάση του οποίου θα πραγματοποιηθεί από 21 Νοεμβρίου έως 18 Δεκεμβρίου 2022 στο Κατάρ, μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στη Ζυρίχη.

Η κλήρωση για την προκριματική φάση του Μουντιάλ, ανέδειξε, τους εξής 10 Ομίλους:

1oς όμιλος: Πορτογαλία, Σερβία, ΕΙΡΕ, Λουξεμβούργο, Αζερμπαϊτζάν

2oς όμιλος: Ισπανία, Σουηδία, Ελλάδα, Γεωργία, Κόσοβο

3oς όμιλος: Ιταλία, Ελβετία, Βόρεια Ιρλανδία, Βουλγαρία, Λιθουανία

4oς όμιλος: Γαλλία, Ουκρανία, Φινλανδία, , Βοσνία - Ερζεγοβίνη, Καζακστάν

Καζακστάν 5oς όμιλος: Βέλγιο, Ουαλία, Τσεχία, Λευκορωσία , Εσθονία

, Εσθονία 6oς όμιλος: Δανία, Αυστρία, Σκωτία, Ισραήλ, Νησιά Φερόε, Μολδαβία

7oς όμιλος: Ολλανδία, Τουρκία, Νορβηγία, Μαυρβούνιο, Λετονία, Γιβραλτάρ

8oς όμιλος: Κροατία, Σλοβακία, Ρωσία, Σλοβενία, Κύπρος, Μάλτα

9oς όμιλος: Αγγλία, Πολωνία, Ουγγαρία, Αλβανία, Ανδόρα, Σαν Μαρίνο

10oς όμιλος: Γερμανία, Ρουμανία, Ισλανδία, Βόρεια Μακεδονία, Αρμενία, Λιχτενστάιν