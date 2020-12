Πολιτική

Μητσοτάκης: Τα εμβόλια είναι ασφαλή - Θα εμβολιαστώ από τους πρώτους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Πρωθυπουργός για την νυχτερινή διασκέδαση, την κατάσταση στη Βόρεια Ελλάδα αλλά και για την Πάρνηθα.

Δεν είναι μόνο ο αριθμός των κρουσμάτων, είναι και η πίεση στο σύστημα Υγείας. Ειδικά στη Β. Ελλάδα, είπε δοκιμάστηκε και δοκιμάζεται ακόμα, δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

«Δυστυχώς έχουμε χάσει και πολλούς συμπολίτες μας. Στενάχωρο να μετατρέπεται το καθημερινό δελτίο θανάτων σε μια στατιστική» σημείωσε και τόνισε ότι πρέπει να δούμε αποσυμφόρηση στο σύστημα υγείας. «Έχουμε αρχίσει. Θέλουμε να επιταχυνθεί ώστε να αισθανόμαστε άνετα ότι το λελογισμένο άνοιγμα δεν θα οδηγήσει σε τρίτο κύμα» ανέφερε σε συνέντευξη του στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha.

Περαιτέρω, είπε πως για πετύχουμε μαζικό εμβολιασμό, απαιτούνται αρκετοί μήνες.

Συνεχίζοντας είπε ότι δεν θα ανοίξουν τα σχολεία, η εστίαση, δεν επιτρέπονται οι μετακινήσεις από τη μία περιφέρεια στην άλλη. Η καραντίνα δεν ήταν τόσο αυστηρή όσο τον Μάρτιο και υπάρχει φυσιολογική κούραση του κόσμου, σημείωσε και δήλωσε ότι αντιλαμβάνεται πόσο δύσκολο είναι να βρίσκεται κανείς περιορισμένος στο σπίτι του.

Εξέφρασε την ελπίδα ότι θα μπορέσουμε να σώσουμε κάτι από τη Χριστουγεννιάτικη σεζόν. Τόνσε ότι «θα σταθούμε δίπλα σε αυτούς τους κλάδους».

Ειδικά στη νυχτερινή διασκέδαση, είπε πως υπάρχει μεγάλο πρόβλημα διάδοσης του ιού. «Το πιο πιθανό να μη λειτουργήσει η νυχτερινή διασκέδαση μέχρι να έχουμε μαζικό εμβολιασμό του πληθυσμού» προσέθεσε.

«Ήταν λάθος ότι δέχθηκα να φωτογραφηθώ χωρίς μάσκα, όχι ότι έκανα ποδήλατο»

«Τα κρούσματα δεν έπεσαν όσο γρήγορα περιμέναμε και γι' αυτό πάμε πιο πίσω το άνοιγμα. Δυστυχώς τα μέτρα δεν ακολουθήθηκαν με την ένταση και τη συνέπεια με την οποία έπρεπε να ακολουθήσουμε όλοι. Συμπεριλαμβάνω τον εαυτό μου» σημείωσε ο πρωθυπουργός. Προσέθεσε ότι ήταν λάθος ότι δέχθηκε να φωτογραφηθεί χωρίς μάσκα, όχι ότι έκανε ποδήλατο. «Εγώ βάζω τον πήχη προσδοκιών πιο ψηλά. Κάνω αυτοκριτική. Έχω κάνει την αυτοκριτική μου. Μου έδωσε και εμένα τη δυνατότητα να σκεφτώ πόσο σημαντικό είναι το ατομικό παράδειγμα των πολιτικών. Ενοχλήθηκα που μια στιγμή ανεμελιάς διογκώθηκε σε τέτοιο βαθμό» συμπλήρωσε.

«Είναι ψέματα ότι υπαρχει δεύτερο σύστημα καταγραφής»

«Έχω πει ότι μπορεί να έκλεινα τη Θεσσαλονίκη ή την Β. Ελλάδα νωρίτερα, αλλά δεν υπήρχε τότε τέτοια εισήγηση» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Διαβεβαίωσε επίσης ότι «παρακολουθούμε με μεγάλη λεπτομέρεια τα δεδομένα» και επισήμανε ότι ενοχλείται από τη συζήτηση για δήθεν διπλά βιβλία.

Περαιτέρω, σημείωσε ότι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα εστιάζεται όχι τόσο στις πόλεις, αλλά στην περιφέρεια, στα χωριά, όπου ίσως η αστυνόμευση είναι πιο χαλαρή, και απηύθυνε έκκληση «να αποφύγουμε τις μετακινήσεις από σπίτι σε σπίτι, να περάσουμε Χριστούγεννα με την οικογένειά μας».

Στη συνέχεια απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι τρεις φορές την εβδομάδα ο κ. Τσιόδρας του παρουσιάζει όλα τα δεδομένα και υπογράμμισε: «Είναι ψέματα ότι υπάρχει δεύτερο σύστημα καταγραφής. Έχουμε πολύ καλά δεδομένα και με βάση αυτά έχουμε πάρει τις αποφάσεις μας.

Παρακολουθούμε πώς κινείται ο κόσμος στην επικράτεια. Όλα τα δεδομένα διοχετεύονται σε σύστημα ανάλυσης. Τα ίδια δεδομένα βλέπουμε όλοι.

Είναι λάθος να εστιάζουμε την αντιπαράθεση πάνω σε αυτή τη διάσταση του προβλήματος, διότι αν δεν πιστεύουμε στα δεδομένα δεν μπορούμε να καταλήξουμε στις σωστές αποφάσεις. Έχουμε κάνει το καλύτερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Έχω κι εγώ εντοπίσει πτυχές που ενδεχομένως εκ των υστέρων, με τη γνώση του χρόνου θα κάναμε κάποια πράγματα διαφορετικά. Τον Ιούλιο θα ήμουν πιο αυστηρός στο δημόσιο μήνυμα ότι η πανδημία θα επανέλθει».

«Δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι ο τουρισμός συσχετίζεται με το δεύτερο κύμα»

Δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι ο τουρισμός συσχετίζεται με το δεύτερο κύμα όπως το είδαμε στην Ελλάδα, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χωρες που δεν ανοιξαν, όπως το Ισραήλ, χτυπήθηκαν απο το δεύτερο κύμα. Περιοχές όπως η Κέρκυρα δεν έχουν χτυπηθεί, ενώ αντιθετα η Δράμα ή η Πέλλα. Αν υπήρχε τέτοια συσχέτιση θα τη βλεπαμε το Σεπτεμβριο. Καμία χώρα δεν έκανε όσα τεστ κάναμε εμείς στις πύλες εισόδου» εξήγησε.

«Προέχει να κρατήσουμε όρθιο το ΕΣΥ»

Αυτή τη στιγμή προέχει να κρατήσουμε το ΕΣΥ όρθιο, να δώσουμε ανάσες στους γιατρούς και νοσηλευτές που δίνουν συγκλονιστικό αγώνα, διαμήνυσε ο πρωθυπουργός.

Χαρακτήρισε αισιόδοξο ότι αρχίζει να μειώνεται η πίεση και προσέθεσε ότι έχουν προσληφθεί 7.000 γιατροί και νοσηλευτές και αυξήθηκε ο αριθμός των κρεβατιών εντατικής.«Προσθέσαμε και δυνάμεις από τον ιδιωτικό τομέα όποτε κρίθηκε απαραίτητο. Έχουμε συνεργαστεί καλά με τον ιδιωτικό τομέα. Όπου είδαμε ότι η συνεργασία δεν τελεσφόρησε προχωρήσαμε στη λογική της επίταξης. Υπάρχει ένα εθνικό σύστημα υγείας και οι δυνάμεις του ιδιωτικού τομέα συστρατεύονται» σημείωσε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ήταν πολύ δύσκολο το διάστημα προς τα τέλη του Οκτώβριο. «Εκεί διαπιστώσαμε τη δυναμική της επιθετικής αύξησης των κρουσμάτων. Επιλέξαμε να πάμε σε καθολικό lockdown λίγο πιο χαλαρό από αυτόν που εφαρμόσαμε το Μάρτιο και τον Απρίλιο. Ήταν τόσο ανησυχητική η αύξηση των κρουσμάτων που θεωρώ ότι καλώς πήγαμε σε πιο δραστικά μέτρα. Εκ των υστέρων όλοι προφήτες που θα έκαναν τα πράγματα διαφορετικά» σημείωσε.

Επίσης, επισήμανε ότι το ζύγι μεταξύ προστασίας δημόσιας υγείας και οικονομίας από την άλλη δεν είναι εύκολο. «Όλες οι χώρες επιχείρησαν να συνυπάρξουν με τον ιό χωρίς να κλείσουν οικονομικές δραστηριότητες. Καμία δεν μπόρεσε να το κάνει» συμπλήρωσε.

«Τα εμβόλια είναι ασφαλή και έχουν κάνει θαύματα»

«Το εμβόλιο είναι ίσως η πιο δυνατή αχτίδα αισιοδοξίας σε αυτό τον πολύ σκοτεινό χειμώνα» τόνισε ο πρωθυπουργός χαρακτηρίζοντας «θαύμα της επιστήμης το γεγονός ότι έχουμε σε μήνες ασφαλή και αποτελεσματικά».

Εκτίμησε ότι στις 30 Δεκεμβρίου θα εγκριθεί το εμβόλιο της pfizer από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, συμπληρώνοντας ότι «εντός 48 ωρών θα το έχουμε στη χώρα μας και θα ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί».

Είπε ότι θα το κάνει πρώτος, «ή από τους πρώτους, μαζί με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, γιατί όχι μαζί με τους πολιτικούς αρχηγούς» και τόνισε:

«Πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές. Είναι σημαντικό να ξεπεραστεί η καχυποψία ενός όχι ευκαταφρόνητου τμήματος την κοινωνίας που φοβάται. Σε ένα βαθμό καταλαβαίνω τη φοβία όμως τα εμβόλια είναι ασφαλή και έχουν κάνει θαύματα».

Στο σημείο αυτό αναφέρθηκε στο δικό του «προσωπικό βίωμα για μία ασθένεια που δεν υπάρχει από το '77». «Η μητέρα μου έπασχε από πολιομυελίτιδα. Πέρασε από επώδυνες εγχειρήσεις για να ξαναπερπατήσει. Σήμερα η πολιομυελίτιδα δεν υπάρχει γιατί είμαστε όλοι εμβολιασμένοι» σημείωσε και επισήμανε:

«Τα εμβόλια δουλεύουν. Το ίδιο είμαι σίγουρος ότι θα γίνει με το εμβόλιο του covid». «Να εμβολιαστεί το 70% του παγκόσμιου πληθυσμού» προσέθεσε.

«Θα είμαστε έτοιμοι για τον εμβολιασμό»

«Θα είμαστε έτοιμοι για τον εμβολιασμό», διαβεβαίωσε ο πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε τον εμβολιασμό πολύ σύνθετη άσκηση και κάλεσε όλες και όλους να συστρατευτούν. Ο εμβολιασμός θα αρχίσει τον Ιανουάριο, ανέφερε και επισήμανε ότι οι πρώτες δόσεις διπλές. «Ανοσία δεν πρόκειται να αρχίζουμε να αποκτάμε πριν από το Φεβρουάριο» προσέθεσε και χαρακτήρισε σημαντικό η αισιοδοξία να μην μας οδηγήσει και πάλι σε εφησυχασμό.

Σημείωσε ότι «δεν έχουμε ξαναδεί παγκόσμιο εμβολιασμό σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και διατύπωσε τον προβληματισμό του όταν ακούει επιστήμονες να λένε ότι δεν είναι η λύση το εμβόλιο. Βεβαίως δεν είναι η μόνη λύση, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε άλλο εργαλείο».

Εν συνεχεία, είπε ότι συνωμοσιολόγοι υπάρχουν παντού και ότι το αντιεμβολιαστικό κίνημα προϋπήρχε και προσέθεσε: «Είμαστε μάλλον σε καλύτερη κατάσταση από ότι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κυρίως οι πιο ηλικιωμένοι είναι και πιο πρόθυμοι να εμβολιαστούν και θα είναι οι πρώτοι μαζί με υγειονομικούς μας.

Υπάρχουν αυτοί που δικαιολογημένα μπορεί να φοβούνται και θα ήθελαν να το κάνουν άλλοι πρώτοι. Αυτούς θα τους πείσουμε.

Υπάρχουν και άλλοι. Έχουμε το νομικό πλαίσιο και τη βούληση να μην επιτρέψουμε τη διασπορά των ψευδών ειδήσεων. Πιστεύω στη δήλωση της πειθούς και όχι στην επιβολή κυρώσεων. Ετοιμάζουμε συνολική εκστρατεία. Συνολική συστράτευση της κοινωνίας. Δεν θα τελειώσουμε με αυτή την περιπέτεια παρά μόνο αν πετύχουμε υψηλό ποσοστό εμβολιασμού».

«Θέλουμε να γυρίσουν τα παιδιά στην τάξη το συντομότερο δυνατόν»

Συνεχίζοντας, ο πρωθυπουργός ανέφερε πως «ανησυχούμε για ένα ενδεχόμενο τρίτο κύμα» για να υπογραμμίσει ότι τα βασικά μέτρα ατομικής προστασίας θα πρέπει να τα τηρούμε με θρησκευτική ευλάβεια για να μπορέσουμε να ανοίξουμε τα σχολεία στις 7 Ιανουαρίου.

Θέλουμε να γυρίσουν τα παιδιά στην τάξη το συντομότερο δυνατόν, και αυτή τη στιγμή ο προγραμματισμός είναι για τις 7 Ιανουαρίου, τόνισε.

Αναφερόμενος στην τηλεκπαίδευση, σημείωσε πως τα όποια προβλήματα υπήρξαν διορθώθηκαν.

Επισήμανε δε ότι σε αντίθεση με άλλες χώρες, «στην Ελλάδα δεν φάνηκε ψηφιακό χάσμα», ενώ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο «σκύβουμε στις περιπτώσεις που υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν τεχνολογική υποδομή».

«Το κράτος είναι δίπλα στους πολίτες»

Αναφερόμενος στις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας, ο πρωθυπουργός είπε ότι η ζημιά θα είναι μεγάλη σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ύφεση στην Ελλάδα μεγάλη όπως σε όλη την Ευρώπη, σημείωσε και προέταξε ότι θα πρέπει να κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να καλύψουμε το κενό. «Δεν υπήρξε ύφεση Μητσοτάκη. Και τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αποδεικνύουν του λόγου το αληθές» επισήμανε και συμπλήρωσε: Και τώρα εν μέσω πανδημίας η χώρα αναγνωρίζεται από τις αγορές και από αυτούς που ασκούν κάποια εποπτεία στην ελληνική οικονομία και προχωρά σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Πολλοί επενδυτές επενδύουν μέσα στην κρίση στην πατρίδα μας.

Το κράτος είναι δίπλα στους πολίτες αναλαμβάνοντας το βάρος της μισθοδοσίας επιχειρήσεων, να στηρίξει με ρευστότητα όπως ποτέ επιχειρήσεις, να στηρίξει όσους νοικιάζουν καταστήματα, μαγαζιά, επιχειρηματίες, να μεταφέρει τις υποχρεώσεις πολιτών. Σημαντικό πακέτο το οποίο κράτησε παραγωγική οικονομία ζωντανή».

Περαιτέρω, αναγνώρισε ότι μια ύφεση 9%-10% δεν μπορεί να μην αφήσει πληγές και συνέχισε ότι από την άλλη, «αυτό που έχουμε κάνει είναι να κρατήσουμε επιχειρήσεις ζωντανές. «Θα έχουν τη δυνατότητα σταδιακά να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις απέναντι στην πολιτεία. Συνδέσαμε την επιστρεπτέα προκαταβολή με την προστασία θέσεων απασχόλησης» σημείωσε.

Κατέστησε σαφές πως η κυβέρνηση ήταν ξεκάθαρη στον τομέα της επιστρεπτέας προκαταβολής τι πρέπει να επιστραφεί. Ως προς την ταχύτητα αποπληρωμής των υποχρεώσεων, θα πρέπει να την αξιολογήσουμε όταν με το καλό όταν ξαναπάρει μπροστά η ελληνική οικονομία, ανέφερε.

Ειδικά για τα κόκκινα δάνεια, είπε ότι είναι κρίσιμο ζήτημα και αναφέρθηκε στο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ λέγοντας ότι έχει σκοπό να προστατεύσει συμπολίτες μας να κοκκινίσουν δάνειά τους, και το χαρακτήρισε εξαιρετικά πετυχημένο πρόγραμμα.

«Τεράστια αναπτυξιακή ευκαιρία το Ταμείο Ανάκαμψης. Πρόθεση μου να πατήσω γκάζι στις αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε τη σημασία του Ταμείου Ανάκαμψης, χαρακτηρίζοντάς το τεράστια αναπτυξιακή ευκαιρία. Αργεί γιατί έχουμε κάποιες δυσκολίες με δύο χώρες, είπε και εκτίμησε ότι τα ζητήματα αυτά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα επιλυθούν. Εκταμιεύσεις θα έχουμε από το 2021, τόνισε ο πρωθυπουργός και σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει ήδη καταθέσει το σχέδιο της στην ΕΕ και πως έχει πάρει πολύ καλές κριτικές. Έχουν γίνει υποδείξεις άλλες χώρες ότι η Ελλάδα έχει καταθέσει σχέδιο εφαρμόσιμο, προσέθεσε και διαμήνυσε ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι χρειάζεται για να έρθουν τα χρήματα με την ταχύτητα που οι περιστάσεις απαιτούν.

Εστιάζοντας στην έκθεση Πισσαρίδη, είπε πως συνολικά είναι συνολικό εγχειρίδιο αλλαγών και μεταρρυθμίσεων που η χώρα έχει ανάγκη και προσέθεσε: «Συμφωνώ με πάρα πολλά από τα συμπεράσματά της. Δεν αποτελεί προγραμματικό πολιτικό κείμενο, δεν είναι μανιφέστο της κυβέρνησης. Υπάρχει κοινός τόπος σε πολλούς συμπολίτες μας για τις μεγάλες αλλαγές που πρέπει να κάνει η χώρα για να εκμεταλλευτεί τις μεγάλες ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά μας».

Κατέστησε σαφές πως πρόθεση του είναι να πατήσει γκάζι στις αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις.

ΣΥΡΙΖΑ: Ας σταματήσει επιτέλους τον φαρισαϊσμό o ο κ. Μητσοτάκης

«Η “ανεμελιά” του κ. Μητσοτάκη είναι η κυνική ομολογία της αποτυχίας του» σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Τόσο καιρό ο κ. Μητσοτάκης και οι υπουργοί του πανηγυρίζουν πως τα έχουν κάνει όλα τέλεια.

Υπό το βάρος των δραματικών εξελίξεων, με το ΕΣΥ υπό κατάρρευση, την πανδημία εκτός ελέγχου και τις ανθρώπινες απώλειες να είναι σχεδόν τριψήφιες καθημερινά, ο κ. Μητσοτάκης σύρθηκε στη σημερινή συνέντευξη - απολογία.

Για ακόμα μία φορά κούνησε το δάχτυλο στους πολίτες για «στιγμές ανεμελιάς» για να κρύψει τις εγκληματικές του ευθύνες.

Ακόμα και έτσι όμως, δεν κρύβονται οι παραδοχές του:

ότι δεν προετοίμασε τη χώρα για το δεύτερο κύμα γιατί επαναπαύτηκε,

ότι η Θεσσαλονίκη και η βόρεια Ελλάδα έπρεπε να έχουν κλείσει νωρίτερα,

ότι υπάρχει “υποσύστημα” καταγραφής του ΕΟΔΥ,

ότι μπορεί να υπάρχει χρονική καθυστέρηση στην καταγραφή ενός κρούσματος.

Η “ανεμελιά” του κ. Μητσοτάκη είναι η κυνική ομολογία της αποτυχίας του. Δυστυχώς, έχει δραματικές επιπτώσεις για τη χώρα και τη δημόσια Υγεία.

Υ.Γ. Όταν λες “να κρατήσουμε το ΕΣΥ όρθιο”, το ελάχιστο που περιμένει κανείς είναι να κάνεις πράξη τα αυτονόητα: Προσλήψεις γιατρών, επιτάξεις ιδιωτικών ΜΕΘ, συνταγογράφηση των τεστ που διαρκώς μειώνονται και πληρωμή των εφημεριών των υγειονομικών, τις οποίες αρνήθηκε στη Βουλή. Ας σταματήσει επιτέλους τον φαρισαϊσμό.»

ΚΚΕ: Ο κ. Μητσοτάκης δεν θα αποφύγει την οργή του λαού

Επικριτικά σχολίασε και το ΚΚΕ την συνέντευξη του Πρωθυπουργού υπογραμμίζοντας, μεταξύ άλλων, πως «όση υποκριτική αυτοκριτική κι αν επιστρατεύσει ο κ. Μητσοτάκης, δεν θα αποφύγει τελικά την κριτική και την οργή του λαού».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΚΚΕ:

«Σε αντίθεση με τις φωτογραφίες του κ. Μητσοτάκη στην Πάρνηθα, η κατάρρευση του δημόσιου συστήματος υγείας και η γενικευμένη ανέχεια και ανασφάλεια του λαού, δεν είναι προϊόν ούτε “λάθους” ούτε “αβλεψίας”, αλλά συνειδητής κυβερνητικής επιλογής.

Ήταν και συνεχίζει να είναι αποτέλεσμα της πολιτικής, που θυσιάζει τις ανάγκες και την υγεία του λαού στο βωμό της οικονομίας του κέρδους και αντιμετωπίζει την πανδημία ως ευκαιρία για να προχωρήσουν και νέες αναδιαρθρώσεις σε βάρος του λαού και των εργαζομένων.

Αυτός είναι ο λόγος που ο δημόσιος τομέας της υγείας δεν θωρακίστηκε, ούτε επιτάχθηκε ο ιδιωτικός τομέας. Αυτός είναι ο λόγος που κρίσιμοι χώροι παραμένουν απροστάτευτοι, παρόλο που και ο κ. Μητσοτάκης παραδέχτηκε ότι οι χώροι δουλειάς αποτελούν βασική εστία μετάδοσης του ιού. Αυτός είναι ο λόγος που οι εργαζόμενοι παραμένουν χωρίς ουσιαστική βοήθεια, ενώ τα χρέη των λαϊκών στρωμάτων απλά μετατίθενται σωρευτικά για το αμέσως επόμενο διάστημα.

Για όλα τα παραπάνω, όση υποκριτική αυτοκριτική κι αν επιστρατεύσει ο κ. Μητσοτάκης, δεν θα αποφύγει τελικά την κριτική και την οργή του λαού».