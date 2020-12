Κοινωνία

Ένταση και προσαγωγές στα Εξάρχεια (εικόνες)

Αστυνομικοί απομάκρυναν άτομα που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Σε δύο προσαγωγές από την περιοχή των Εξαρχείων προχώρησε απόψε η ΕΛΑΣ.

Ειδικότερα, αστυνομικοί απομάκρυναν άτομα που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και τότε προκλήθηκε ένταση.

Δύο από τα άτομα αυτά οδηγήθηκαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.