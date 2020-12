Αθλητικά

“Έσπασε το ρόδι” ο Παναιτωλικός

Πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα για την ομάδα του Δέλλα με αντίπαλο την ΑΕΛ, στο Αγρίνιο.

Ο Παναιτωλικός πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα (πρώτη και για τον Δέλλα σε αυτή τη δεύτερη θητεία του) χάρη σε δύο γκολ του Βέργου, με την ΑΕΛ να μένει στην πολύ καλή προσπάθεια του δευτέρου ημιχρόνου, μη μπορώντας να πάρει κάτι θετικό, μένοντας χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα για οκτώ παιχνίδια.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι. Βρήκαν γκολ στο 2' με τον Ντίας, το οποίο ακυρώθηκε με υπόδειξη του VAR για χέρι του Ουρουγουανού στο ξεκίνημα της φάσης. Πέντε λεπτά αργότερα ο Αριγίμπι σημάδεψε το δοκάρι του Νάγκι. Στο 16' το γκολ που τόσο ήθελαν οι παίκτες του Δέλλα ήρθε με τον Βέργο να κερδίζει τους πάντες στον... αέρα και να σκοράρει το πρώτο του γκολ με τα χρώματα του Παναιτωλικού. Στο 26' ο Παναιτωλικός κέρδισε πέναλτι με τον Ντίας. Ο Αριγίμπι πήγε στην εκτέλεση, ο Νάγκι τον κέρδισε, όμως με υπόδειξη του βοηθού δόθηκε επανάληψη. Και πάλι όμως ο Αμερικανός δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα σημαδεύοντας αυτή τη φορά δοκάρι.

Στο 40' ήταν η σειρά της ΑΕΛ να απειλήσει. Ο Ντουρμισάι βρήκε τον Πινακά και ο τελευταίος με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Κνετ. Στην εξέλιξη της φάση λίγο έλειψε οι φιλοξενούμενοι να δεχτούν γκολ με τον Ηλιάδη να βγάζει πάνω στη γραμμή το ψηλοκρεμαστό σουτ του Γιάκολις.

Η ΑΕΛ μη έχοντας να χάσει κάτι, μπήκε δυνατά και άγγιξε το 1-1 στο 47' με τον Κνετ όμως να κάνει την επέμβαση του αγώνα στο τετ α τετ με τον Τρούγιτς. Στο 55' και πάλι ο Πινακάς στάθηκε άτυχος, χάνοντας κι άλλη ευκαιρία για να βρει γκολ ισοφάρισης. Ούτε ο Ντουρμισάι στο 66', ούτε όμως και ο Τρούγιτς στο 73' κατάφεραν να βρουν δίχτυα, με την ομάδα του Γιάννη Τάτση που έκανε γενικώς ό,τι ήθελε στο δεύτερο ημίχρονο, χωρίς όμως να καταφέρει να βρει στόχο.

Η ΑΕΛ έμεινε στην υπερπροσπάθεια, αφού ο Παναιτωλικός «χτύπησε» στην αντεπίθεση και με γκολ πέναλτι του Βέργου (το κέρδισε ο ίδιος) πέτυχε το 2-0 στο 87'. Η ΑΕΛ βρήκε γκολ... αντίδρασης στο 95' με τον Γιουνές, όμως ήταν ήδη πολύ αργά, αφού το πρώτο τέρμα του Τυνήσιου δεν ήταν αρκετό για να αλλάξει την μοίρα του αγώνα.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Τραϊανός Δέλλας): Κνετ (75' Μελίσσας), Λιάβας, Τζανακάκης, Κωνσταντόπουλος, Αριγίμπι (57' Μεντόσα), Ντάλσιο, Ντίας, Γιάκολις (68' Αρσούρα), Τσιγγάρας, Ταχάρ (75' Περέιρα), Βέργος.

ΑΕΛ (Γιάννης Τάτσης): Νάγκι, Ηλιάδης (60' Γλύνος), Μιχαήλ (90' Μούζεκ), Σπαρβ, Φιλίπ, Μιλοσάβλιεβιτς, Ντουρμισάι, Ζίζιτς, Πινακάς, Μπέρτος, Τρούγιτς (90' Γιουνές).