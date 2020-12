Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο Κέλλας στην “μάχη” κατά της πανδημίας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο βουλευτής της ΝΔ υπέγραψε την σύμβαση εθελοντικής κατάταξής του. Σε ποιο νοσοκομείο θα βρίσκεται.

«Με πολλή χαρά και συγκίνηση εντάσσομαι εθελοντικά από σήμερα, αφού άρθηκαν τα γραφειοκρατικά εμπόδια, στο δυναμικό του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, προκειμένου να συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις στη μάχη κατά της πανδημίας και να σταθώ στο πλευρό των συναδέλφων μου, που υπερβάλλουν εαυτούς κρατώντας την Ελλάδα όρθια.»

Τα παραπάνω δήλωσε ο γιατρός και αν. γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ, βουλευτής Ν. Λάρισας, Χρήστος Κέλλας, έπειτα από την υπογραφή της σύμβασης εθελοντικής κατάταξής του στο ιατρικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, προσθέτοντας:

«Πανδημία ενσκήπτει μία φορά κάθε 100 χρόνια. Ο αρχαίος ιερός όρκος του Ιπποκράτη μας καλεί να συμπαραταχθούμε ομόθυμα στην πρώτη γραμμή. Κανείς μας δεν περισσεύει. Όλες και όλοι μαζί θα νικήσουμε τον κορονοϊό και θα επαναφέρουμε τη χώρα στην κανονικότητα».