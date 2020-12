Οικονομία

Γιάννης Αντετοκούνμπο και Protergia: “να αφήνεις πίσω του το πιο φωτεινό σου κομμάτι”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ξεχωριστό ρόλο ο “Greek Freak” στο πλαίσιο της νέας διαφημιστικής εκστρατείας.

H Protergia, ο Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου της MYTILINEOS, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας, «κάνει το αδύνατο να συμβεί». Ζήτησε από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, έναν από τους κορυφαίους παίκτες στο μεγαλύτερο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου, να κάνει το δικό του time-out και να βγει για λίγο έξω από τα γήπεδα.

Στη νέα διαφημιστική καμπάνια της Protergia, o Γιάννης Αντετοκούνμπο παίρνει για πρώτη φορά έναν ρόλο όπου δεν είναι ο υπεράνθρωπος αθλητής που όλοι ξέρουμε. Είναι ένας νέος άνθρωπος που ανησυχεί για το μέλλον και θέλει πάνω από όλα να φροντίσει αυτό το μέλλον να είναι το καλύτερο δυνατό για όλους και φυσικά για την οικογένειά του.

Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας βρίσκει τον χρόνο για να σκεφτεί και να επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητές του. Δίπλα στη φύση, δημιουργεί κάτι ουσιαστικό με τα χέρια του. Κάτι που έχει αξία να περάσει στην επόμενη γενιά. Και δεν είναι τόσο η κατασκευή που δείχνει το δρόμο προς το μέλλον, αλλά ο τρόπος σκέψης. Ένα μέλλον για να είναι πραγματικά φωτεινό, πρέπει να είναι και φιλικό προς το περιβάλλον. Γιατί το μέλλον της ενέργειας, είναι πλέον και το μέλλον όλων μας.