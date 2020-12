Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κοζάνη: Συναγερμός για κρούσματα σε κλινική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ιχνηλάτηση των επαφών συνεχίζεται. Στην κλινική θα μεταβεί και κινητή μονάδα του ΕΟΔΥ.

(εικόνα αρχείου)

Δώδεκα μέχρι στιγμής είναι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα σε ιδιωτική κλινική στην πόλη της Κοζάνης, όπως έγινε γνωστό, μετά τα μοριακά τεστ που διενήργησε η διεύθυνση του θεραπευτηρίου τις τελευταίες ημέρες, με την ανησυχία που προκλήθηκε την περασμένη βδομάδα όταν βρέθηκε θετική στον ιό μια ασθενής.

Δέκα ασθενείς από τους 200 που νοσηλεύονται στην κλινική και 2 εργαζόμενοι από τους 130, διαγνώστηκαν με covid-19. Πέντε έχουν διακομισθεί στα νοσοκομεία Μαμάτσειο και Μποδοσάκειο, άλλοι πέντε ασυμπτωματικοί παραμένουν στο θεραπευτήριο και οι 2 εργαζόμενοι είναι σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Η ιχνηλάτηση των επαφών συνεχίζεται, ήδη το τελευταίο 48ωρο έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερα από 200 μοριακά τεστ, ενώ αύριο Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020, κινητή μονάδα του ΕΟΔΥ θα μεταβεί στην κλινική για τη διενέργεια και νέων tests σε εργαζόμενους και νοσηλευόμενους.

Στην κλινική από την πρώτη στιγμή της πανδημίας σύμφωνα με την Διεύθυνση του θεραπευτηρίου, εφαρμόζονται όλες οι οδηγίες και τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ, ενώ τηρούνται απαρέγκλιτα τα μέτρα από τον περασμένο Φεβρουάριο.

Η συνεργασία έχει εντατικοποιηθεί τις τελευταίες ημέρες με το τοπικό κλιμάκιο του ΕΟΔΥ και τις υγειονομικές υπηρεσίες της περιοχής, ώστε να διαχειριστούν όσο το δυνατόν καλύτερα την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Αξίζει να σημειωθεί ακόμα ότι από τον Αύγουστο έχουν διενεργηθεί περισσότερα από 1000 μοριακά τεστ στην κλινική και 400 από τις κινητές ομάδες του ΕΟΔΥ.

Η κλινική έχει τμηματοποιηθεί ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω διασπορά του ιού, συνεχίζοντας τους ελέγχους σε καθημερινή βάση, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η κατάσταση με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο.

Πηγή: ΕΡΤ Κοζάνης