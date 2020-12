Κοινωνία

Λιμενικό - Ναυάγιο στη Λέσβο: Ο ρόλος της τουρκικής ακτοφυλακής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αποκαλύπτει το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ για το ναυάγιο, στο οποίο πνίγηκαν δύο νέες γυναίκες.

Με μια αναλυτική ανακοίνωση το Λιμενικό απαντά στην προπαγάνδα της τουρκικής ακτοφυλακής, σχετικά με το ναυάγιο βάρκας με αλλοδαπούς ανοιχτά της Μυτιλήνης στις 2 Δεκεμβρίου, στο οποίο πνίγηκαν δύο νέες γυναίκες.

Στην ανακοίνωση γίνεται και σαφής αναφορά στο ρόλο που έπαιξαν δύο τουρκικές ακταιωροί, η μία «σπρώχνοντας» στα ελληνικά χωρικά ύδατα την ημιβυθισμένη βάρκα με τους πρόσφυγες-μετανάστες και η δεύτερη στην παρενόχληση της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης, γεγονός, μάλιστα, που καταγράφηκε σε βίντεο-ντοκουμέντο που δημοσίευσε το lawandorder.gr.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ:

Τις πρωινές ώρες της 2ας Δεκεμβρίου στην θαλάσσια περιοχή ανατολικά της νήσου Λέσβου, έλαβε χώρα ένα ακόμη συμβάν παράνομης διακίνησης μεταναστών με την τραγική κατάληξη του εντοπισμού και της περισυλλογής των σορών δύο γυναικών.

Το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., διεξήγαγε ευρεία επιχείρηση Έρευνας και Διάσωσης με τη συμμετοχή δύο περιπολικών σκαφών του, δύο ελικοπτέρων των Ενόπλων Δυνάμεων, ενός σκάφους και ενός αεροσκάφους της δύναμης FRONTEX, καθώς και τη συμμετοχή ιδιωτών εθελοντών και επέτυχε τη διάσωση των υπολοίπων 32 μεταναστών από μία ημιβυθισμένη στα παγωμένα νερά του Αιγαίου λέμβο, κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Η απώλεια ζωής των δύο γυναικών προκαλεί θλίψη και έρχεται να προστεθεί ως κρίκος σε μία αλυσίδα από παρόμοια περιστατικά που έχουν λάβει χώρα στο ανατολικό Αιγαίο από το 2015 ως και σήμερα.

Όλα αυτά τα περιστατικά όμως έχουν ένα κοινό σημείο αναφοράς: Την ανεξέλεγκτη δράση των εγκληματικών δικτύων στην Τουρκία, μια δράση η οποία το τελευταίο χρονικό διάστημα, κάτω από την ανοχή και την ενθάρρυνση της Τουρκικής Ακτοφυλακής, λαμβάνει τεράστιες και κυρίως τραγικές διαστάσεις.

Το γεγονός όμως ότι η Τουρκική Ακτοφυλακή εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση συνοδευόμενη από οπτικοακουστικό υλικό, προσπαθώντας ξεκάθαρα να επιρρίψει ευθύνη στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τον Frontex για ολιγωρία που είχε ως αποτέλεσμα την τραγική κατάληξη των δύο μεταναστών ξεπερνά -την γνωστή σε εμάς εδώ και χρόνια- προκλητικότητα της Τουρκικής Ακτοφυλακής.

Το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έχει πλήρη επίγνωση της επικρατούσας κατάστασης στο θαλάσσιο χώρο του Ανατολικού Αιγαίου, η οποία πλέον αποτελεί ξεκάθαρα προϊόν εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού φαινομένου από την τουρκική πλευρά.

Επίσης, γνωρίζει με κάθε λεπτομέρεια τη στάση της Τουρκικής Ακτοφυλακής στο συγκεκριμένο συμβάν, (όπως και στο σύνολο άλλωστε σχεδόν όλων των ανάλογων συμβάντων), από την ώρα εκκίνησης της λέμβου από το Αϊβαλί μέχρι και την κατάληξή της περί το 1,5 ναυτικό μίλι εντός ελληνικών χωρικών υδάτων.

Είναι ανάγκη, για άλλη μια φορά, να τονισθεί ότι, σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, η Τουρκική Ακτοφυλακή:

α. Αρνήθηκε να διασώσει τους επιβαίνοντες της λέμβου παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις τους από την πρώτη στιγμή εκκίνησης της λέμβου από τις ακτές.

β. Συνόδεψε και πίεσε τον χειριστή της λέμβου να συνεχίσει τον πλου, ενώ καθόλη την διάρκεια της συνοδείας πλωτό σκάφος της διενεργούσε επικίνδυνους ελιγμούς, γεγονός που συνέβαλε στην εισροή υδάτων και εν τέλει στην ημιβύθισή της (λέμβου) στο σημείο εντοπισμού.

Ευνόητο είναι ότι, για την περαιτέρω ποινική αξιολόγηση και διερεύνηση της υπόθεσης, έχουν επιληφθεί οι αρμόδιες Ελληνικές Δικαστικές Αρχές.

Στην επίσημη ανακοίνωσή της η Τουρκική Ακτοφυλακή παραλείπει για προφανείς λόγους, να δώσει στοιχεία για την ακταιωρό και το πλήρωμά της που συμμετείχε σε όλα τα παραπάνω που βίωσαν και κατέθεσαν οι διασωθέντες.

Αντίθετα, επιλεκτικά παραδίδει βίντεο από άλλο σκάφος της που εμφανίστηκε στην περιοχή όταν ήδη από πλευράς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. είχε ξεκινήσει η επιχείρηση διάσωσης.

Η προκλητική στάση της Τουρκικής Ακτοφυλακής έχει εμφανιστεί και σε αρκετά ακόμα περιστατικά κατά το παρελθόν, κατά τα οποία λόγω της ψυχραιμίας των πληρωμάτων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αλλά και των κοινοτικών συναδέλφων δεν θρηνήσαμε θύματα.

Το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως οφείλει, καθιστά και πάλι κοινωνούς της τουρκικής προκλητικότητας, τους αρμόδιους Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς προς τους οποίους και υπογραμμίζει την σοβαρότητα της κατάστασης.

Το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σε συνεργασία με τους εθνικούς φορείς και τον Frontex, θα συνεχίσουν να επιχειρούν και να επιτηρούν με τον ίδιο τρόπο δείχνοντας πλήρη σεβασμό στις διεθνείς και ευρωπαϊκές συνθήκες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα εγκληματικά δίκτυα θα παύσουν να δρουν ανεξέλεγκτα επιδιώκοντας μια επανάληψη του εφιαλτικού 2015.

Αυτός είναι ο μόνος τρόπος επίτευξης του αντικειμενικού σκοπού των επιχειρήσεων που δεν είναι άλλος από την προστασία και επιτήρηση των θαλασσίων συνόρων της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και την ασφάλεια και προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

Καλούμε για άλλη μια φορά την Τουρκική Ακτοφυλακή να πράξει το αυτονόητο.

Να σέβεται τις Διεθνείς Συνθήκες και το Διεθνές Δίκαιο. Να εφαρμόσει τις συμφωνίες ΕΕ – Τουρκίας για το μεταναστευτικό ζήτημα. Και να σώζει τους ανθρώπους που κινδυνεύουν στην θάλασσα, καταπολεμώντας ταυτόχρονα τα εγκληματικά δίκτυα που δρουν στην Τουρκία.