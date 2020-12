Κόσμος

Brexit: Φον ντερ Λάιεν και Τζόνσον... συμφώνησαν ότι διαφωνούν

Αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις για την συμφωνία. Στις Βρυξέλλες τις επόμενες ημέρες ο Βρετανός Πρωθυπουργός.

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον με κοινό τους ανακοινωθέν αργά σήμερα δήλωσαν ότι η επισφράγιση μιας νέας εμπορικής συμφωνίας είναι αδύνατη αυτή τη στιγμή "λόγω των εναπομεινασών διαφορών σε κρίσιμα θέματα".

Ο πρωθυπουργός Τζόνσον θα μεταβεί στις Βρυξέλλες μέσα στις επόμενες ημέρες σε μια προσπάθεια να γεφυρωθούν οι σημαντικές διαφορές στις διαπραγματεύσεις για το Brexit για τα τρία ακανθώδη ζητήματα της αλιείας, της διασφάλισης ισότιμων όρων ανταγωνισμού και της διακυβέρνησης.

"Συμφωνήσαμε ότι οι προϋποθέσεις για την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας δεν πληρούνται λόγω των εναπομεινασών σημαντικών διαφορών σε τρία κρίσιμα θέματα: ισότιμοι όροι, διακυβέρνηση και αλιεία", ανέφεραν Τζόνσον και φον ντερ Λάιεν μετά από την τηλεφωνική τους επικοινωνία.

"Ζητήσαμε από τους επικεφαλής διαπραγματευτές μας και τις ομάδες τους να προετοιμάσουν μια επισκόπηση των εναπομεινασών διαφορών που θα συζητηθούν σε μια κατ' ιδίαν συνάντηση στις Βρυξέλλες μέσα τις επόμενες ημέρες", υπογράμμισε το κοινό ανακοινωθέν.

Ευρωπαϊκές διπλωματικές πηγές και αξιωματούχοι τόνισαν ότι ουσιαστικά δεν υπήρξε σήμερα καμία πρόοδος στις συνομιλίες μεταξύ Βρυξελλών και Λονδίνου και ορισμένοι ανέφεραν ότι οι πλευρές ενδέχεται στην πραγματικότητα να απομακρύνθηκαν περισσότερο από την κατάληξη μιας νέας συμφωνίας.

Ανώτερη πηγή της βρετανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην επιτευχθεί μια συμφωνία με την ΕΕ, λέγοντας ότι ενώ η πορεία των διαπραγματεύσεων δεν έχει τελειώσει, δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος από την Παρασκευή.

"Οι συνομιλίες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο ίδιο σημείο που ήταν την Παρασκευή. Δεν έχουμε σημειώσει απτή πρόοδο. Είναι σαφές ότι αυτό πρέπει τώρα να συνεχιστεί πολιτικά", ανέφερε η πηγή.

Η πολιτική συντάκτρια του BBC, η Λόρα Κένσμπεργκ σε tweet της σημείωσε πως μετά την τηλεφωνική επικοινωνία Τζόνσον και φον ντερ Λάιεν "φαίνεται ότι δεν άλλαξαν και πολλά".

Ο Ιρλανδός υπουργός Εξωτερικών Σάιμον Κόβενι δήλωσε ότι η Τετάρτη είναι μια αυστηρή προθεσμία για την επίτευξη συμφωνίας και ότι απαιτείται "πολιτική παρέμβαση από τα ανώτατα κλιμάκια" για να αρθεί το αδιέξοδο.