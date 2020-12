Κόσμος

Πρίγκιπας Ουίλιαμ και Κέιτ σε περιοδεία με το βασιλικό τρένο (εικόνες)

Θα διανύσουν πάνω από 2.000 χλμ. ταξιδεύοντας στην Αγγλία, τη Σκωτία και την Ουαλία. Ποιος είναι ο λόγος της περιοδείας τους.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η σύζυγός του Κέιτ Μίντλετον επισκέφθηκαν τη Σκωτία και τη βόρεια Αγγλία σήμερα, ξεκινώντας μια περιοδεία- αστραπή, με τρένο, στη Βρετανία, στο πλαίσιο της οποίας θα συναντήσουν και θα ευχαριστήσουν το προσωπικό της πρώτης γραμμής, τους εργαζόμενους στα κέντρα φροντίδας και τους εκπαιδευτικούς για τις προσπάθειές τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19.

Ο Ουίλιαμ και η Κέιτ θα διανύσουν πάνω από 2.000 χλμ. ταξιδεύοντας στην Αγγλία, τη Σκωτία και την Ουαλία με το Βασιλικό Τρένο, σε μια περιοδεία διάρκειας τριών ημερών.

Το ταξίδι τους ξεκίνησε χθες από τον Σταθμό Euston του Λονδίνου, όπου ο Ουαλός ποπ σταρ Σακίν Στίβενς τραγούδησε προς τιμή τους την επιτυχία του 1980 "Merry Christmas Everyone" προτού αναχωρήσουν για τη Σκωτία.

«Ευχαριστούμε όλους τους εργαζόμενους στις μεταφορές, παντού, διότι βοηθούν τη χώρα να κινείται συνεχώς καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της δύσκολης χρονιάς», έγραψαν σε έναν πίνακα ανακοινώσεων του σιδηροδρομικού σταθμού προτού ξεκινήσουν για το Εδιμβούργο.

Εκεί, συναντήθηκαν με διασώστες, προτού κατευθυνθούν νότια για να επισκεφθούν ένα σχολείο και κατόπιν στο Μπάτλι, στη βόρεια Αγγλία, για να συναντηθούν με εθελοντές της κοινότητας.

Μεταξύ όσων συνάντησαν, ήταν ο 85χρονος Λεν Γκάρντνερ, με τον οποίο είχε μιλήσει στο τηλέφωνο η Κέιτ, στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας στήριξης πολιτών που πιθανόν νιώθουν μοναξιά κατά τη διάρκεια της πανδημίας του νέου κορονοϊού.

«Ο δούκας και η δούκισσα ανυπομονούν να φωτίσουν το απίστευτο έργο που γίνεται σε ολόκληρη τη χώρα αυτή τη δύσκολη χρονιά», επισήμανε το παλάτι του Κένσινγκτον, σε μια ανακοίνωση.