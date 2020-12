Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Αντίθετος με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό ο ΠΟΥ

Τι επικαλείται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τι συνιστά.

Την αντίθεσή του στην προοπτική του υποχρεωτικού εμβολιασμού για την Covid-19, πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων, εξέφρασε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καθώς η παγκόσμια κοινότητα αναμένει την έλευση του εμβολίου, με τη Ρωσία και τη Βρετανία να προπορεύονται στους εμβολιασμούς. Αντιθέτως, ο ΠΟΥ επισημαίνει ότι είναι απαραίτητο να εξηγηθούν καλύτερα τα «οφέλη» των εμβολίων και να δοθεί έμφαση σε ενημερωτικές καμπάνιες.

Η άφιξη των εμβολίων είναι «καλά νέα», δήλωσε o επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για το πρόγραμμα Εκτάκτων Αναγκών, Μάικ Ράιαν σε συνέντευξη Τύπου, υποδεικνύοντας ότι η εμπειρία έχει δείξει ότι όταν οι χώρες επιχείρησαν να καταστήσουν υποχρεωτικά ορισμένα εμβόλια, αυτό δεν είχε τα επιθυμητά αποτελέσματα.

«Δεν πιστεύω ότι η υποχρέωση είναι ο τρόπος να προχώρησουμε», υποστήριξε η Κέιτ Ο' Μπράιαν, η διευθύντρια του Τμήματος Εμβολιασμών του ΠΟΥ σε μια συνέντευξη Τύπου. «Μπορεί να υπάρχουν ορισμένες χώρες ή ορισμένες καταστάσεις σε χώρες όπου οι επαγγελματικές συνθήκες το απαιτούν ή θα συνίσταται ιδιαίτερα ο εμβολιασμός», πρόσθεσε, λέγοντας ότι τα νοσοκομεία μπορεί να είναι ένα τέτοιο παράδειγμα.

Ενημερωτικές καμπάνιες και η διάθεση εμβολίων σε ομάδες προτεραιότητας, όπως οι εργαζόμενοι σε νοσοκομεία και οι ηλικιωμένοι, θα ήταν πιο αποτελεσματικές, δήλωσε ο ΠΟΥ, καθώς ο παγκόσμιος αριθμός θανάτων από την Covid-19 έχει φτάσει πλέον τα 1,5 εκατομμύρια, σύμφωνα με απολογισμό του Reuters.

«Είναι πολύ καλύτερο να παρουσιάζουμε στους ανθρώπους δεδομένα, να παρουσιάζουμε στους ανθρώπους τα οφέλη και να τους αφήνουμε να αποφασίζουν μόνοι τους, στο πλαίσιο της λογικής», πρόσθεσε ο Ράιαν.

Ακόμα και αν αναπτύχθηκαν εμβόλια, η έρευνα πρέπει να συνεχιστεί, είπε η Ο' Μπράιαν, λέγοντας ότι πολλά εμβόλια για άλλες ασθένειες βελτιώθηκαν με την πάροδο του χρόνου.

Η Βρετανία ξεκινά αυτή την εβδομάδα το δικό της πρόγραμμα μαζικών εμβολιασμών και άλλες χώρες είναι πιθανό να ακολουθήσουν σύντομα, οπότε οι αρχές επιδιώκουν να καθησυχάσουν τους ανθρώπους για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων, προκειμένου να πείσουν ένα σημαντικά μεγάλο μέρος του πληθυσμού να εμβολιαστεί, καθώς ειδικοί θεωρούν πως θεωρίες συνωμοσίες αρχίζουν να γίνονται επικρατούσα τάση.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγιέσους, κάλεσε χώρες που σκοπεύουν να «χορηγήσουν εμβόλια τις επόμενες εβδομάδες και μήνες» να «εμβολιάσουν κατά προτεραιότητα όσους το έχουν περισσότερο ανάγκη» επειδή ο αριθμός των εμβολίων θα είναι αρχικά περιορισμένος.

Ως εκ τούτου, ο ΠΟΥ συνιστά τον εμβολιασμό αρχικά των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο μόλυνσης και εκείνων που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρής ασθένειας ή θανάτου λόγω της ηλικίας τους.

Καθώς ο αριθμός των διαθέσιμων δόσεων αυξάνεται, ο ΠΟΥ συνιστά επίσης τον εμβολιασμό ατόμων «με υψηλότερο κίνδυνο σοβαρής ασθένειας λόγω του ιατρικού ιστορικού τους και των περιθωριοποιημένων ομάδων με υψηλότερο κίνδυνο», ανέφερε λεπτομερώς ο επικεφαλής του Οργανισμού.

Για να εμποδίσει τις πλουσιότερες χώρες να αγοράσουν όλες τις δόσεις εμβολίων που κατά τους πρώτους μήνες θα είναι διαθέσιμες μόνο σε περιορισμένες ποσότητες, ο ΠΟΥ έχει δημιουργήσει έναν μηχανισμό που ονομάζεται ACT-Accelerator, ο οποίος θα πρέπει να καθιστά δυνατή τη δίκαιη διανομή του εμβολίου και άλλων πιθανών θεραπειών.

Αλλά για αυτό χρειαζόμαστε 4,3 δισεκατομμύρια δολάρια αμέσως, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, που εξέφραση τη λύπη του για την έλλειψη χρημάτων.

«Αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύ μεγάλο κενό μεταξύ ρητορικής και πραγματικότητας ...», δήλωσε ο Τέντρος.

Παράλληλα ο Ράιαν ανέφερε πως ο ΠΟΥ εξακολουθεί να περιμένει να ξεκινήσει συζητήσεις με την επερχόμενη αμερικανική κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν, σε μια χώρα που υποφέρει από μια «ανηλεή» πανδημία. Υπό την προεδρία Τραμπ, οι ΗΠΑ, κορυφαίος χρηματοδότης του Οργανισμού, ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από τον ΠΟΥ.

Τέλος, ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγιέσους τόνισε πως ο ΠΟΥ περιμένει επίσης από την Κίνα να μελετά την προέλευση του νέου κορονοϊού: «Σχεδιάζουμε και ελπίζουμε να βρεθούμε στο πεδίο το συντομότερο δυνατό».