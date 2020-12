Τεχνολογία - Επιστήμη

Twitter: Τα γεγονότα που σχολιάστηκαν περισσότερο το 2020

Ποιες ειδήσεις πρωταγωνίστησαν αυτή την χρονιά στο Twitter.

Ο κορονοϊός και το κίνημα "Black lives matter" ήταν τα θέματα που σχολιάστηκαν περισσότερο στο Twitter παγκοσμίως το 2020, ενώ στη Γαλλία το βίντεο που δείχνει τον ξυλοδαρμό ενός μαύρου παραγωγού από αστυνομικούς ήταν το tweet που αναπαρήχθη περισσότερο, σύμφωνα με την κατάταξη του μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

Η λέξη-κλειδί #Covid19 και οι παραλλαγές της «χρησιμοποιήθηκαν σχεδόν 400 εκατομμύρια φορές σε ολόκληρο τον κόσμο», με αποτέλεσμα η πανδημία να αναδειχθεί, «χωρίς να προκαλεί έκπληξη», στο πιο σημαντικό γεγονός της χρονιάς, επισημαίνει το Twitter σε ένα δελτίου τύπου.

Η δεύτερη λέξη-κλειδί που χρησιμοποιήθηκε περισσότερο στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης παγκοσμίως ήταν το #BlackLivesmatter, από το αμερικανικό κίνημα που κατήγγειλε την αστυνομική βία εναντίον των Αφροαμερικανών, και στη Γαλλία όπου καταμετρήθηκε σε 1,5 εκατομμύρια tweet.

Από τον περασμένο Ιούνιο, το κίνημα ξεκίνησε τις κινητοποιήσεις του από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις ΗΠΑ κατόπιν παγκοσμίως, μετά τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ, ενός Αφροαμερικανού ηλικίας 46 ετών, που πέθανε από ασφυξία την οποία του προκάλεσε ένας λευκός αστυνομικός.

«Τα πολιτικά και κοινωνικά θέματα έχουν επίσης μια σημαντική απήχηση στην πλατφόρμα», εκτιμά το Twitter. Το μέσο κοινωνικής δικτύωσης υπογραμμίζει τη μεγάλη κινητοποίηση, χωρίς να δίνει συγκεκριμένους αριθμούς, γύρω από τη λέξη-κλειδί #UighursLivesMatter, με τους χρήστες να την αναπαράγουν για να εκφράσουν τη στήριξή τους στους Ουιγούρους στην Κίνα.

Σχετικά με τα tweet που διαμοιράστηκαν περισσότερο στη Γαλλία, εκείνο με το βίντεο του ξυλοδαρμού του μουσικού παραγωγού Μισέλ Ζεκλέρ από αστυνομικούς, που αναρτήθηκε την 26η Νοεμβρίου από τον Νταβίντ Περοτάν, δημοσιογράφο του Loopsider, βρίσκεται στην κορυφή των μηνυμάτων που αναπαρήχθησαν περισσότερο.