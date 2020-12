Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Τρίτης

Με εξαιρετικούς σύμμαχους την καθαρή σκέψη και τη λογική αντιμετώπιση ξεκινά και η σημερινή μέρα που η Σελήνη συνεχίζει να διασχίζει την περιοχή της Παρθένου δηλώνοντας καθαρά τις προθέσεις της για τακτοποίηση των πάντων.

ΚΡΙΟΣ: Η μέρα σας σήμερα φωτίζει τον τομέα της υγείας και της καθημερινότητας. Θα μπορούσατε να ασχοληθείτε με την οργάνωση του χρόνου σας καθώς και με τη φυσική σας κατάσταση. Ίσως σήμερα αποφασίσετε να κάνετε εκείνον τον περίπατο στα πλαίσια της φυσικής άσκησης ή να βάζατε σε εφαρμογή εκείνο το πρόγραμμα διατροφής που σχεδόν μπορείτε να απαγγείλετε από την τόση μελέτη. Το ταίρι σας έχει διαφορετική διάθεση σήμερα μα αυτό δεν σας πτοεί…

ΤΑΥΡΟΣ: Η έμφυτη ηρεμία σας αποτελεί σήμερα το αντίδοτο στην εποχή του άγχους και της ανασφάλειας και σας κάνει πολύ αγαπητούς στις κοινωνικές σας συναντήσεις. Τα ερωτικά σας φαίνεται να έχουν έναν ιδιαίτερο τονισμό σήμερα που έχετε τη τύχη με το μέρος σας. Όσοι από εσάς είστε στην αναζήτηση ενός συντρόφου δεν αποκλείεται να ξαφνιαστείτε ευχάριστα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σήμερα, τα όνειρά σας έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιηθούν.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Η σημερινή μέρα σας φέρνει αντιμέτωπους με τα αποτελέσματα των αποφάσεών σας και των δηλώσεων σας σε ενδοοικογενειακό επίπεδο. Είστε έτοιμοι να υπερασπιστείτε τα όσα είπατε με κάθε κόστος και αυτό ίσως να σας δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα αρχικά σκεφτήκατε, αν δεν υπολογίσετε τόσο τις συνέπειες. Στα ερωτικά, η τύχη σας ευνοεί για άλλη μια φορά μα ξέρετε καλά πως οι ευκαιρίες εκτός από σπάνιες είναι και πολύτιμες…

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Η έντονη επικοινωνία της ημέρας έχει σκοπό να σας φέρει κοντά σε διαφορετικούς ανθρώπους με νοοτροπίες και εκφράσεις λόγου που ίσως να σας ενθουσιάζουν αρχικά μα θα ήταν σχεδόν αδύνατον να μπείτε στη διαδικασία να τους εντάξετε στον φιλικό σας περίγυρο πριν τους εμπιστευτείτε απόλυτα. Οι φιλίες όπως και οι σχέσεις περνούν από την αξιολόγηση του χρόνου και χτίζονται με δοκιμασίες εμπιστοσύνης και αυτό εσείς το γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα.

ΛΕΩΝ: Οι οικονομικές δυσκολίες είναι μέσα στο πρόγραμμα της ζωής και αυτό σήμερα θα μπορούσε να σας κουράσει ή να σας πεισμώσει περισσότερο. Η σημερινή μέρα προσφέρει την ευκαιρία να σας δικαιώσει για την επιμονή σας με μια αναπάντεχη εξέλιξη στον χώρο των συνεργασιών σας. Τα οικονομικά αρχίζουν να δείχνουν την ανοδική τους πορεία με την βέβαιη υπόσχεση της σταθεροποίησης. Στα ερωτικά κατεβάστε τους τόνους αν θέλετε να βρείτε λύση.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Οι πιέσεις που αισθάνεστε πολύ έντονα το τελευταίο διάστημα στον χώρο της εργασίας σας είναι πολλές και σας προκαλούν να δραστηριοποιηθείτε στο έπακρον. Η σημερινή μέρα σας μιλά για οικονομική ανταπόδοση και αυτό δεν θα μπορούσε να μην σας αφήσει ένα αίσθημα δικαίωσης και ανακούφισης. Το ταίρι σας σήμερα έχει την τάση να παρασυρθεί από τις γνώμες των φίλων του, τις οποίες αναλαμβάνετε να καταρρίψετε.

ΖΥΓΟΣ : Η πίστη στον εαυτό σας δεν σας εγκαταλείπει και παρά τις αντίξοες συνθήκες, που συνεχίζουν να επικρατούν γενικότερα στη ζωή σας, εσείς είστε αποφασισμένοι να δώσετε τις μάχες που σας αναλογούν αποδεικνύοντας σε όλους την αξία σας. Η σημερινή μέρα σας προσφέρει τη δυνατότητα να οργανώσετε το πλάνο σας και να το υποστηρίξετε. Στα ερωτικά σας, κάποιες ενέργειες του συντρόφου σας δικαιώνουν την επιμονή και την υπομονή σας.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Η καλή σας διάθεση σήμερα έχει τη δυνατότητα να λύσει κάποια θέματα επικοινωνιακά με τους φίλους και τις τυχόν αντιδικίες που προέκυψαν λόγω της ασυνεννοησίας σας. Αν το επιθυμείτε θα μπορούσατε να βρείτε τον δίαυλο της καλής και ζεστής επικοινωνίας ξανά με μια ειλικρινή κατάθεση των αγνών σας προθέσεων. Στα ερωτικά σας η πραγματική αγάπη είναι το ζητούμενό σας και αυτή δεν αργεί να εμφανιστεί. Το ερώτημα είναι κατά πόσο εσείς είστε έτοιμοι να την υποδεχθείτε.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Η επαγγελματική σας καταξίωση θα αποτελεί το ζήτημα της ημέρας καθώς όλες οι προσπάθειες σας το τελευταίο διάστημα στοχεύουν εκεί. Η σημερινή μέρα έχει την δυνατότητα να επανακινήσει κάποιες προτάσεις που έγιναν στο παρελθόν χωρίς να προχωρήσουν σε υλοποίηση. Όσο και αν αυτό σας ενθουσιάζει, καλό θα ήταν να εξετάσετε το ενδεχόμενο να υπάρχουν κάποια μελανά σημεία σε όποια πρόταση ξανασυζητηθεί που δεν σας ευνοούν ιδιαίτερα. Στα ερωτικά σας επικρατεί μια ατμόσφαιρα γοητευτικού μυστηρίου που εσείς συντηρείτε.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Η σημερινή μέρα σας τοποθετεί στο κέντρο της επικοινωνίας και αυτό ίσως να μην έχει τα αποτελέσματα που θα επιθυμούσατε. Πολλά θα είναι αυτά που θα ακούσετε και αρκετά από αυτά ίσως και να μην ανταποκρίνονται απόλυτα στην πραγματικότητα. Σε κάθε περίπτωση καλό θα ήταν να φιλτράρετε την κάθε πληροφορία πριν την αποδεχθείτε. Οι ερωτικές συζητήσεις έχουν απρόοπτες εξελίξεις που ίσως σας προβληματίσουν, χωρίς απαραίτητα να έχουν αυτή ακριβώς την πρόθεση.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Η σημερινή μέρα σας προσφέρει τη δυνατότητα να τακτοποιήσετε κάποιες οικονομικές εκκρεμότητες που υπάρχουν ρυθμίζοντας τις οφειλές σας σε τρίτους, όπως τυχόν δάνεια ή ασφάλειες. Η πίεση που νοιώσατε εξαιτίας τους θα μπορούσε να αποσυμπιεστεί με την τακτοποίησή τους αλλάζοντας εντελώς τη διάθεσή σας. Το ταίρι σας με την παρουσία και τον λόγο του σας προσφέρει την αμέριστη υποστήριξη του και αυτό είναι κάτι που σίγουρα θα πρέπει να αναγνωρίσετε.

ΙΧΘΥΕΣ: Στον κοινωνικό περίγυρο σας εντάσσει η σημερινή μέρα όπου οι πολλές επαφές και συναντήσεις σας δημιουργούν μια έντονη σύγχυση. Είναι που έχετε την απαίτηση οι άνθρωποι που συσχετίζεστε να εκφράζονται με τη δική σας ειλικρίνεια και αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει συχνά. Καλό θα ήταν να προφυλάξετε την ευαίσθητη φύση σας γιατί στην εποχή της οικονομικής ανέχειας οι προθέσεις δεν είναι πάντα αγνές οδηγώντας σχεδόν πάντα τους σκληρούς θύτες να αναζητούν ευαίσθητα θύματα…

Πηγή: astrologos.gr