Κόσμος

Τούνελ 200 μέτρων δίπλα σε φυλακή (εικόνες)

Πόσο καιρό χρειάστηκε για την κατασκευή του και πόσο στοίχισε.

Τούνελ μήκους 200 μέτρων που οδηγεί σε φυλακή, έξω από τη Λίμα του Περού ανακάλυψαν αστυνομικοί τη Δευτέρα.

Βάσει των πρώτων αναφορών, η κατασκευή προοριζόταν για την απόδραση κρατούμενων.

Σύμφωνα με τις Αρχές, το τούνελ κατασκευάστηκε σε έξι μήνες.

Ο σχεδιασμός του ωστόσο, σύμφωνα με τις έρευνες, πήρε ένα χρόνο και στοίχισε 500.000 δολάρια.

Τα χρήματα εικάζεται ότι προήλθαν από εμπόριο ναρκωτικών.