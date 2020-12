Παράξενα

Παρήγγειλε μάσκα 1,5 εκατ δολαρίων κι έσωσε 120 ανθρώπους (βίντεο)

Ένας συλλέκτης έργων τέχνης κατάφερε να σώσει τις δουλειές δεκάδων ανθρώπων, με μια κοστοβόρα κίνηση ή μια επένδυση για το μέλλον.

Μάσκα με χρυσό 18 καρατίων και 3.600 λευκά και μαύρα διαμάντια κατασκευάστηκε, κατόπιν παραγγελίας.

Προς το παρόν, η μάσκα βρίσκεται στο Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα, όμως θα σταλεί στο Λος Άντζελες, όπου βρίσκεται ο συλλέκτης έργων τέχνης, που την αγόρασε έναντι 1,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με εργαζόμενη της επιχείρησης που έφτιαξε τη μάσκα, ο αγοραστής θεωρεί ότι σε λίγα χρόνια, που η πανδημία θα είναι παρελθόν, η μάσκα θα έχει μεγάλη αξία.

Η επιχείρηση απασχολεί 120 άτομα προσωπικό, στο εργοστάσιό της στο Ισραήλ και ο συλλέκτης αποφάσισε να τους υποστηρίξει, αφού κινδύνευαν με απολύσεις λόγω της πανδημίας και της κάμψης της αγοράς. Έτσι, γεννήθηκε η ιδέα για τη δημιουργία της μάσκας αυτής.

Σύμφωνα με την υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων της επιχείρησης, ο συλλέκτης έσωσε αλήθεια την επιχείρηση.

Η μάσκα πληροί όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας, ζυγίζει ωστόσο 270 γραμμάρια, δηλαδή 100 φορές περισσότερο από μία απλή χειρουργική μάσκα, κάτι που την κάνει να μην είναι καθόλου πρακτική.