Κόσμος

Γιατροί έσωσαν ασθενή στο πεζοδρόμιο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ομάδα γιατρών παρενέβη την ώρα που ένας ποδηλάτης έπαθε καρδιακή προσβολή.

Τη ζωή ενός άνδρα έσωσαν γιατροί στο…πεζοδρόμιο.

Ο άνδρας υπέστη καρδιακή προσβολή ενώ έκανε ποδήλατο και κατέρρευσε δίπλα τους. Οι γιατροί με φορητό εξοπλισμό με αναπνευστήρα και έκαναν τα απαραίτητα, εκεί επί τόπου.

Το περιστατικό έλαβε χώρα κοντά σε νοσοκομείο επαρχίας της νότιας Κίνας και η αντίδραση των γιατρών ήταν άμεση.

Όπως περιέγραψε ένας από τους γιατρούς, ο άνδρας ήταν αναίσθητος στο έδαφος με κλειστά τα μάτια και χωρίς παλμό. «Πιάσαμε την αρτηρία και τον παλμό του με τα χέρια μας και δεν υπήρχε τίποτα», περιέγραψε ο ίδιος γιατρός.

Αμέσως η ομάδα του έκανε πήρε υπό έλεγχο την κατάσταση και όταν είδε ότι δίνει σημεία ζωής ο άνδρας, χρησιμοποίησε τον εξοπλισμό που βρίσκεται σε δημόσια σημεία.

«Εκτιμώ πραγματικά την επείγουσα αντίδραση των γιατρών. Αξίζει να αναφέρω ότι ο φορητός εξοπλισμός είναι απαραίτητος. Μπορεί να σώσει ζωές σε επείγουσες καταστάσεις», δήλωσε ο ασθενής.