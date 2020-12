Υγεία - Περιβάλλον

Βασιλακόπουλος: Λάθος ότι πιστέψαμε πως κάθε πολίτης θα πειθαρχήσει στα μέτρα

Ο καθηγητής για το τι μας οδήγησε στην αύξηση των κρουσμάτων. Τι λέει για τον αριθμό των τεστ και το εμβόλιο.

«Πάντα τη Δευτέρα έχουμε λιγότερα τεστ», απάντησε καθηγητής Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μιλώντας για τον αριθμό των τεστ και άρα των κρουσμάτων τις δύο προηγούμενες μέρες, στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Ο καθηγητής εξήγησε ότι για να χρησιμοποιούμε ως κριτήριο το δείκτη θετικότητας θα πρέπει η δειγματοληψία να είναι τυχαία. «Εδώ δεν είναι τυχαία, αλλά από αυτούς που είτε έχουν συμπτώματα είτε φόβο. Αυτοί είναι πάντα περισσότεροι το Σαββατοκύριακο», είπε σχετικά.

«Υπήρξαν σφάλματα από όλους μας», παραδέχθηκε αναφερόμενος στην εξάπλωση που σημειώνει ο κορονοϊός στη χώρα μας κατά το δεύτερο κύμα της πανδημίας και επιχειρηματολόγησε λέγοντας ότι, «το λάθος ήταν ότι πιστέψαμε ότι ο κάθε πολίτης θα πειθαρχήσει στα μέτρα», καθώς κατά το πρώτο κύμα «φοβόμασταν το άγνωστο και αυτά που βλέπαμε στην Ιταλία».

Κάτι τέτοιο όμως, σύμφωνα με τον καθηγητή, δεν συνέβη και «ήρθε το καλοκαίρι που ο ιός μας τα ‘συγχώρεσε όλα’ και εκεί χάθηκε το παιχνίδι».

«Τώρα έχουμε ακόμα έναν εχθρό, την πτώση της θερμοκρασίας», είπε εξηγώντας ότι η αύξηση των κρουσμάτων οφείλεται και στη συγκέντρωση του κόσμου σε κλειστούς χώρους, όπου αυξάνεται η μεταδοτικότητα του ιού».

Ερωτηθείς για το άνοιγμα της εστίασης, απάντησε ότι, «το πιο πειστικό επιχείρημα για το αν πρέπει να ανοίξουν τα μαγαζιά είναι αυτό που έγινε στο Harrod’s».

Όσο αφορά στο εμβόλιο και την ασφάλεια που παρέχει, χαρακτήρισε «εχέγγυο» το γεγονός ότι τόσοι πολλοί και διαφορετικοί Οργανισμοί δίνουν έγκριση.

Κληθείς να σχολιάσει την παρέμβαση Μακρόν, είπε ότι, είναι «επιλογή του κάθε πολιτικού το πώς θα προστατέψει τους πολίτες του».

Σημείωσε, τέλος ότι συμφωνεί στο να μην είναι υποχρεωτικό το εμβόλιο, όμως είναι 95% και όχι 100% αποτελεσματικό, που σημαίνει ότι κάποιοι ελάχιστοι μπορεί να νοσήσουν». Έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου ωστόσο στους καπνιστές, προειδοποιώντας ότι, «αν κάποιος καπνιστής πάθει έμφραγμα δύο μήνες αφού εμβολιαστεί, δεν θα φταίει το εμβόλιο».