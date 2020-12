Κόσμος

Μαζική δηλητηρίαση σε πισίνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τουλάχιστον είκοσι άτομα στο νοσοκομεία, κάποια εξ αυτών σε κρίσιμη κατάσταση.

Τριάντα άτομα δηλητηριάστηκαν σε πισίνα στη Ρωσία. Ο λόγος είναι ότι η ποσότητα χλωρίου στην πισίνα ήταν 250 φορές πάνω από το κανονικό.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στην πόλη Αστραχάν ( Astrakhan) στα νότια της χώρας και τα 21 από τα 30 άτομα νοσηλεύονται σε νοσοκομεία. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι μαθητές και οι έξι είναι με υποστήριξη οξυγόνου, αφού η κατάσταση της υγείας τους κρίνεται «βαριά», σύμφωνα με την εκπρόσωπο του κυβερνήτη της περιοχής.

Οι άνθρωποι που βούτηξαν στην πισίνα αντιμετωπίζουν προβλήματα στην αναπνοή και τα μάτια τους.

Σύμφωνα με αναφορές αξιωματούχων, το φριχτό περιστατικό οφείλεται σελ λάθος μέλους του προσωπικού καθαριότητας.

Η πισίνα έκλεισε και άνοιξε ποινική υπόθεση.