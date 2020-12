Πολιτική

Πέτσας στον ΑΝΤ1: Ποιοι θα εξαιρεθούν για μετακίνηση σε άλλη περιφέρεια

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος για το άνοιγμα της αγοράς, την νυχτερινή κυκλοφορία και τα sms.Τι θα γίνει με τις μετακινήσεις σε άλλους δήμους και περιφέρειες.

Διευκρινίσεις για τα όσα ανακοινώθηκαν τις προηγούμενες μέρες και στοιχεία για τις ανακοινώσεις που αναμένονται τις επόμενες ημέρες έδωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Οριστικό είναι ότι θα παραμείνει κλειστή η εστίαση μέχρι και τις 7 Ιανουαρίου, κάτι που όπως εξήγησε ο Στέλιος Πέτσας, σημαίνει πως δεν θα ανοίξουν ούτε τα καφέ και τα εστιατόρια. «Αυτό έχει να κάνει με το πλέγμα των αποφάσεων με το δεν πρέπει να ανοίξει», διευκρίνισε και τόνισε ότι «μας απασχολεί γιατί υπάρχει τόσο βραδεία πτώση του ιικού φορτιού».

Οι οριστικές ανακοινώσεις για το λιανεμπόριο, της Εκκλησίες, τα κομμωτήρια αλλά και τις μετακινήσεις, αναμένονται στο τέλος της εβδομάδας, ξεκαθάρισε και σημείωσε πως θα υπάρξει χρόνος να προετοιμαστεί τα άνοιγμα της αγοράς.

Όσο αφορά στη μετακίνηση με sms ο Σ.Πέτσας τόνισε ότι εξακολουθήσει να ισχύει και μετά την απελευθέρωση του λιανεμπορίου, η οποία θα γίνεται με την αποστολή ανάλογου κωδικού, ενώ για τα ψώνια σε διαφορετικούς δήμους είπε ότι θα επιτρέπεται.

Αυτό που δεν θα επιτραπεί όμως, είναι οι μετακινήσεις σε άλλες περιφέρειες, κυρίως δε για όσους έχουν εξοχικά. Από τον κανόνα θα εξαιρεθούν εργαζόμενοι σε άλλες περιφέρειες και φοιτητές, αφού όπως είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, θα υπάρξει πρόβλεψη για επανένωση οικογενειών.

«Ας προσπαθήσουμε να προσαρμοστούμε όλοι στη δύσκολη κατάσταση που δε μας επιτρέπει να δούμε τους γονείς ή τα παιδιά μας που είναι σε άλλες περιφέρειες», απάντησε για τους παππούδες που είναι μακριά από τα παιδιά και τα εγγόνια τους.

Σημειώνοντας ότι συγκριτικά με το πρώτο lockdown η κίνηση είναι 20% πιο αυξημένη, τόνισε ότι, «σκοπός είναι ο περιορισμός των μετακινήσεων και η διασπορά της νόσου».

Σχετικά με την καραντίνα στην οποία θα υποχρεώνονται όσοι έρχονται από το εξωτερικό, είπε ότι θα μένουν στο σπίτι τους, ενώ εξήγησε ότι πρόκειται για μέτρο που σκοπό έχει την αποτροπή της μετακίνησης από την Ελλάδα προς το εξωτερικό, αφού χαρακτήρισε «λίγο υπερβολικό κάποιος να φύγει για Αυστρία ή Ελβετία, αν ανοίξουν τα χιονοδρομικά, αφού τα δικά μας είναι κλειστά».«Θα είναι διαφορετικά αυτά τα Χριστούγεννα», είπε σχετικά.

«Αν ανοίξει το λιανεμπόριο, φυσικά θα χρειαστεί να γίνει προσαρμογή στο ωράριο νυχτερινής κυκλοφορίας, πρώτον γιατί μπορεί να διευρυνθεί το ωράριο, για να μην υπάρξει συνωστισμός, δεύτερον να υπάρχει χρόνος να επιστρέψουν στα σπίτια τους», είπε σχετικά με την απαγόρευση της νυχτερινής κυκλοφορίας, που τώρα είναι από τις 21:00. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για διεύρυνση που θα ισχύσει το διάστημα των γιορτών, που θα είναι και ανοιχτή η αγορά, που ως φαίνεται θα είναι από τις 14 Δεκεμβρίου έως τις 7 Ιανουαρίου.

Άφησε πάντως ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει ειδική πρόβλεψη για τις παραμονές και ανήμερα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. «Θα το δούμε όπως πλησιάζουμε, θα το δούμε τις επόμενες ημέρες».

Ειδικά για τις Εκκλησίες είπε πως θα γίνουν ανακοινώσεις στο τέλος της εβδομάδας. «Δεν μπορεί να ανοίγει το λιανεμπόριο και να μείνουν κλειστές οι εκκλησίες. Αυτά είναι που θα συζητηθούν τις επόμενες 2-3 μέρες ώστε να ληφθούν αποφάσεις».

Ερωτηθείς για το σταδιακό άνοιγμα της αγοράς, αρνήθηκε να απαντήσει, είπε όμως ότι, «μπορεί αυτό να ήταν επιλογή στην αρχή όμως είμαστε πια πολύ κοντά στα Χριστούγεννα».

Όσο αφορά στο θέμα των τιμών των τεστ για κορονοϊό, είπε πως η ανατίμηση «είχε να κάνει με το κόστους του τεστ και όχι την παρεχόμενη υπηρεσία», ενώ σχετικά με το μειωμένο αριθμό τεστ που έγιναν τις τελευταίες μέρες, εκτίμησε ότι, «μπορεί να υπήρχε κάμψη, λόγω της ανατίμησης των τεστ» και εξέφρασε την ελπίδα ότι, «να έχει τελειώσει αυτό και να επανέλθουμε στα 30.000 τεστ τη μέρα»

Για την καταβολή των επιδομάτων είπε ότι,» γίνονται προσπάθειες για να δίνονται νωρίτερα και όχι αργότερα τα επιδόματα. Θα επιφυλαχθώ για το κατά πόσο είναι εφικτό».

«Το μόνο που θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι αυτή η προσπάθεια είναι τεράστια και πρωτοφανής. Δεν έχει βιώσει κανείς τέτοιο πράγμα», είπε για τον εμβολιασμό του πληθυσμού. Παραδέχθηκε ότι, υπάρχει σχεδιασμός για την διοχέτευση των εμβολίων στα 1018 κέντρα εμβολιασμού που έχουν προετοιμαστεί, που όπως είπε «είναι το βασικό».

Και είπε ότι, «το βασικό πρόβλημα θα είναι να βρεθεί ο ρυθμός και το δεύτερο είναι το παράδειγμα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός θα το κάνει πρώτος, για να δώσει το παράδειγμα».

«Κυνήγι και ψάρεμα συνδέεται συνήθως με περιφερειακή μετακίνηση και συνήθως δε γίνεται κατά μόνας», είπε ερωτηθείς για το αν μπορεί να επιτραπούν οι δύο δραστηριότητες και εξέφρασε την ελπίδα το θέμα να λυθεί σύντομα, είπε όμως, ότι «δεν είναι της ώρας».

«Το θέμα της ημέρας είναι το θέμα της απολιγνιτοποίησης που παρουσίασε ο Κωστής Χατζηδάκης. Χθες ανακοινώθηκε πακέτο 5 δις για το τι θα γίνει μετά το κλείσιμο των μονάδων της ΔΕΗ στη βόρεια Ελλάδα», τόνισε ο Στέλιος Πέτσας, ενώ σχετικά με το σενάριο αύξησης της τιμής στα τιμολόγια της ΔΕΗ είπε πως «υπήρχε προσπάθεια να συγκρατηθούν οι τιμές και νομίζω ότι αυτό θα έχει καλό αποτέλεσμα».

Χαρακτήρισε «αδιάφορο» το πού μένει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και είπε ότι είναι «άλλο να το θέτει κανείς με πολιτικά χαρακτηριστικά. Εκείνος το έθεσε. Τα υπόλοιπα ήρθαν στην επιφάνεια μετά από παρέμβαση του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ».

Όσο αφορά στις εισηγήσεις της Επιτροπής είπε ότι, «στην Επιτροπή συμμετέχουν οι επιστήμονες για να λένε ελεύθερα την άποψή τους, όμως όποιος θέλει να επιρρίψει ευθύνες, να τις επιρρίψει στην κυβέρνηση, που παίρνει αποφάσεις» και ξεκαθάρισε πως «δεν υπήρξε εισήγηση για κλείσιμο της Θεσσαλονίκης νωρίτερα».

Τέλος, αναφερόμενος στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής της Ευρώπης είπε πως είναι «ενθαρρυντικό ότι αντιλαμβάνονται την υποκριτική συμπεριφορά της Τουρκίας και επιτέλους είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε σε κάτι πιο χειροπιαστό».