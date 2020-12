Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Παγώνη στον ΑΝΤ1: έτσι θα γίνει ο εμβολιασμός στη χώρα μας (βίντεο)

Μέχρι τον Ιούνιο αναμένεται να έχει εμβολιαστεί το 50-60% του πληθυσμού, σύμφωνα με την πρόεδρο της ΕΙΝΑΠ. Το μήνυμά της σε όσους αρνούνται τον εμβολιασμό.