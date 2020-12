Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που έκανε το εμβόλιο της Pfizer (εικόνες)

Μία γυναίκα 90 ετών γίνεται ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που κάνει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού.

Η Μάργκαρετ Κίναν, μια 90χρονη γιαγιά από τη Βρετανία, έγινε ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που έκανε το εμβόλιο της Pfizer κατά της Covid-19 εκτός του πλαισίου των δοκιμών, μετά την κλινική έγκρισή του.

Η Κίναν έκανε το εμβόλιο στο τοπικό νοσοκομείο της στο Κόβεντρι της κεντρικής Αγγλίας σήμερα το πρωί στις 08:31 (ώρα Ελλάδας), μια εβδομάδα πριν κλείσει τα 91.

«Αισθάνομαι τόσο προνομιούχα που είμαι ο πρώτος άνθρωπος που εμβολιάζεται κατά της Covid-19», δήλωσε η Κίναν.

«Είναι το καλύτερο πρόωρο δώρο γενεθλίων που θα μπορούσα να ζητήσω, επειδή σημαίνει πως μπορώ επιτέλους να περάσω χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους μου το Νέο Έτος, αφού έμεινα μόνη μου το μεγαλύτερο μέρος αυτής της χρονιάς», πρόσθεσε.

Η Βρετανία άρχισε σήμερα τους εμβολιασμούς με το εμβόλιο κατά της Covid-19 που αναπτύχθηκε από τις Pfizer και BioNTech. Είναι η πρώτη δυτική χώρα που άρχισε να εμβολιάζει τον γενικό πληθυσμό της, κάτι που χαιρετίζεται ως αποφασιστικής σημασίας για να νικηθεί ο κορονοϊός.

Οι ένοικοι και το προσωπικό των οίκων ευγηρίας θα είναι οι πρώτοι που θα εμβολιαστούν, ένα έργο που περιπλέκεται λόγω των επιμελητειακών προκλήσεων που συνδέονται με την ανάγκη να διατηρηθούν τα εμβόλια σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία. Θα ακολουθήσουν οι υγειονομικοί και οι άνω των 80 ετών και κατόπιν κατά φθίνουσα ηλικία. Οι αρχές αναμένουν να εμβολιάσουν από τώρα και μέχρι την άνοιξη τις εννέα κατηγορίες που έχουν ορίσει, και περιλαμβάνουν τους άνω των 50 ετών, τους υγειονομικούς και τις ευπαθείς ομάδες. Αυτοί αντιπροσωπεύουν το 99% των ασθενών που πέθαναν.

Η Βρετανία παρήγγειλε 40 εκατ. δόσεις του εμβολίου αυτού, που της επιτρέπει να προφυλάξει 20 εκατ. ανθρώπους, με δύο δόσεις να είναι απαραίτητες με διαφορά τριών εβδομάδων. Οι πρώτες δόσεις θα αρχίσουν να χορηγούνται αύριο επίσης στη Σκοτία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία. Όμως η πλειονότητα του βρετανικού πληθυσμού θα πρέπει να περιμένει το 2021. Η διανομή του εμβολίου θα είναι "'μαραθώνιος και όχι σπριντ", προειδοποίησε ο ιατρικός διευθυντής του εθνικού συστήματος υγείας (NHS) Στίβεν Πάουις.