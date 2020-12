Κοινωνία

Εντοπίστηκε η ανήλικη που χάθηκε στον Πειραιά

Λήξη συναγερμού για την 16χρονη Μαρία, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στις αρχές του μήνα. Ποια η κατάστασή της. Τι αναφέρει το "Χαμόγελο του Παιδιού".

Ακόμα μία υπόθεση εξαφάνισης ανήλικου παιδιού έληξε χάρη στις ενέργειες δημοσιότητας και της άμεσης κινητοποίησης πολιτών και αρχών.

Η Μαρία Π., τα ίχνη της οποίας χάθηκαν, από το σπίτι της στον Πειραιά, στις 3/12/2020, βρέθηκε στην περιοχή της Νίκαιας από αστυνομικούς, οι οποίοι την αναγνώρισαν και έκαναν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να βεβαιωθούν ότι είναι καλά στην υγεία της και να βρεθεί σε ασφαλές περιβάλλον.

Για τον εντοπισμό της 16χρονης, σήμανε συναγερμός από τις Αρχές, μετά από σχετική ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού», το οποίο βρίσκεται πλέον δίπλα στην Μαρία και την οικογένεια της, παρέχοντας ψυχολογική υποστήριξη και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται.