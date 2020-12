Υγεία - Περιβάλλον

Το lockdown μας… ρίχνει στο αλκοόλ

Τα συμπεράσματα έρευνας για κατ’οίκον υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Όσο περισσότερο χρόνο είναι υποχρεωμένοι οι άνθρωποι να μείνουν στο σπίτι τους λόγω των περιοριστικών μέτρων (lockdown) εξαιτίας της πανδημίας τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να το ρίξουν στο ποτό και να κάνουν υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, σύμφωνα με μία νέα αμερικανική επιστημονική μελέτη.

Είναι η πρώτη έρευνα που κάνει αυτή τη συσχέτιση, δείχνοντας ότι το στρες της Covid-19 και των συνεπαγόμενων περιορισμών μπορεί να πυροδοτήσει μία στενότερη -ακόμη και επικίνδυνη- σχέση με το αλκοόλ. Κάθε εβδομάδα παράτασης ενός lockdown υπολογίστηκε ότι αυξάνει κατά 19% τον κίνδυνο υπερκατανάλωσης αλκοόλ, δηλαδή μέσα σε δύο ώρες να πιεί ένας άνδρας περισσότερα από πέντε ποτά και μία γυναίκα πάνω από τέσσερα. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για όσους έχουν κατάθλιψη ή ιστορικό αλκοολισμού.

Οι ερευνητές της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου του Τέξας, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό περιοδικό για θέματα ουσιών «American Journal of Drug and Alcohol Abuse», πραγματοποίησαν δειγματοληπτική έρευνα σε σχεδόν 2.000 άτομα άνω των 18 ετών, με μέση ηλικία 42 ετών, κατά το πρώτο πανδημικό κύμα της άνοιξης. Από αυτούς, σχεδόν το ένα τρίτο (ποσοστό 32%) παραδέχτηκαν ότι κατέφευγαν στο αλκοόλ εν μέσω πανδημίας.

Διαπιστώθηκε ότι οι συνήθεις «ύποπτοι», δηλαδή όσοι έρεπαν από καιρό στην αλκοολική κραιπάλη, στη διάρκεια του πανδημικού lockdown, έπιναν -κατά μέσο όρο- τέσσερα ποτά την ημέρα, έναντι δύο ποτών όσων απέφευγαν τις κραιπάλες, ενώ μπορεί να έφθαναν και τα επτά ποτά.

«Ο αυξημένος χρόνος παραμονής στο σπίτι αποτελεί παράγοντα στρες, που επιδρά αρνητικά στο ποτό και η πανδημία Covid-19 μπορεί να χειροτερέψει τα πράγματα», σύμφωνα με τους ερευνητές.