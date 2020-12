Αθλητικά

Champions league: τα σενάρια πρόκρισης στους “16”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επτά εισιτήρια πρόκρισης έχουν απομείνει για τους «16» της κορυφαίας διοργάνωσης, ενώ άλλες πέντε ομάδες έχουν δικαίωμα μόνο 3ης θέσης.

Δέκα τρεις ομάδες διεκδικούν απόψε και αύριο, στην 6η και τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Champions League, τα 7 εισιτήρια πρόκρισης που έχουν απομείνει για τους «16» της κορυφαίας διοργάνωσης, ενώ άλλες 5 έχουν δικαίωμα μόνο 3ης θέσης. Έχουν προκριθεί (με αστεράκι οι ομάδες που θα είναι και πρώτες):

1ος : Μπάγερν*

3ος : Μάντσεστερ Σίτι*, Πόρτο

4ος: Λίβερπουλ*

5ος: Τσέλσι*, Σεβίλλη

6ος: Ντόρτμουντ

7ος: Μπαρτσελόνα, Γιουβέντους

Οι ομάδες που μπορούν να προκριθούν στους «16»:

1ος: Ατλέτικο Μαδρίτης, Σάλτσμπουργκ

2ος: Γκλάντμπαχ, Σαχτάρ, Ρεάλ Μαδρίτης, Ίντερ

4ος: Αταλάντα, Αγιαξ

6ος: Λάτσιο, Μπριζ

8ος: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Παρί ΣΖ, Λειψία

Η Κράσνονταρ (5ος όμιλος) είναι η μόνη ομάδα που έχει εξασφαλίσει την τρίτη θέση. Πέντε είναι οι ομάδες, ανάμεσά τους και ο Ολυμπιακός, που δεν μπορούν να προκριθούν στους «16» αλλά μπορούν να τερματίσουν τρίτες:

1ος: Λοκομοτίβ Μόσχας

3ος: Ολυμπιακός, Μαρσέιγ

7ος; Ντιναμό Κιέβου, Φερεντσβάρος

Τέσσερις είναι οι ομάδες που τερματίζουν σίγουρα στην τέταρτη θέση:

4ος: Μίντιλαντ

5ος: Ρεν

6ος: Ζενίτ

8ος: Μπασακσεχίρ

Τα σενάρια τα πρόκρισης:

1ος: Μπάγερν-Λοκομοτίβ, Σάλτσμπουγκ-Ατλέτικο

Η Ατλέτικο Μαδρίτης προκρίνεται εάν δεν χάσει από την Σάλτσμπουργκ. Εάν οι Αυστριακοί νικήσουν πάνε στους «16» και οι Ισπανοί στους «32» του UEL. Η Λοκομοτίβ θα είναι 3η, εάν νικήσει την Μπάγερν και η Σάλτσμπουγκ δεν νικήσει την Ατλέτικο.

2ος: Ρεάλ-Γκλάντμπαχ, Ίντερ-Σαχτάρ

Η Γκλάντμπαχ περνάει εάν δεν χάσει από τη Ρεάλ, ή η Σαχτάρ έρθει ισόπαλη με Ίντερ. Η Σαχτάρ προκρίνεται με νίκη ή με ισοπαλία στα δύο ματς. Η Ρεάλ προκρίνεται εάν νικήσει ή με ισοπαλία και η Σαχτάρ χάσει. Η Ίντερ θέλει νίκη και όχι ισοπαλία στο άλλο ματς.

3ος: Ολυμπιακός-Πόρτο, Σίτι-Μαρσέιγ

Ο Ολυμπιακός θέλει ίδιο αποτέλεσμα με τη Μαρσέιγ για να είναι τρίτος.

4ος: Αγιαξ-Αταλάντα, Μίντιλαντ-Λίβερπουλ

Η Αταλάντα περνάει εάν δεν χάσει, ο Αγιαξ θέλει να νικήσει τους Ιταλούς.

6ος: Λάτσιο-Μπριζ, Ζενίτ-Ντόρτμουντ

Η Λάτσιο περνάει εάν δεν χάσει, η Μπριζ πρέπει να νικήσει τους Ιταλούς.

7ος: Μπαρτσελόνα-Γιουβέντους, Ντιναμό Κιέβου- Φερεντσβάρος

Η Ντιναμό Κιέβου θέλει νίκη ή ισοπαλία 0-0, 1-1, 2-2 με Φερεντσβάρος για να είναι τρίτη.

8ος: Παρί-Μπασακσεχίρ, Μάντσεστερ-Λειψία

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προκρίνεται εάν δεν χάσει από τη Λειψία. Η Παρί ΣΖ περνάει εάν δεν ηττηθεί, ή εάν χάσει και στο άλλο ματς δεν υπάρξει ισοπαλία. Η Λειψία περνάει εάν νικήσει ή φέρει ισοπαλία και ηττηθεί η Παρί ΣΖ.