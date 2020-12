Παράξενα

Πίτσα με... 254 τυριά στα ρεκόρ Γκίνες!

Το προηγούμενο ρεκόρ κατέχει μία πίτσα με 154 είδη τυριών, που είχε δημιουργήσει ένας Αυστραλός.

Σε μια μνημειώδη στιγμή για τους λάτρεις της πίτσας, ο Γάλλος σεφ Benoit Bruel του εστιατορίου Deliss είναι πλέον κάτοχος του νέου παγκόσμιου ρεκόρ Γκίνες για τις περισσότερες ποικιλίες τυριών σε μια πίτσα.

Την περασμένη εβδομάδα, η Guinness World Records ανακοίνωσε ότι ο pizzaiolo που εδρεύει στη Λυών κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ με την πίτσα 30 cm που έφτιαξε με 254 διαφορετικά είδη τυριών.

Η κρίση βασίστηκε σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε από Γάλλο YouTuber ταξιδιών και γαστρονομίας, FlorianOnAir τον Φεβρουάριο, το οποίο καταγράφει τη διαδικασία δημιουργίας της πρωτοποριακής πίτσας του Bruel. Στο βίντεο, ο Bruel σημειώνει ότι έπρεπε να καταρρίψει το προηγούμενο ρεκόρ μιας πίτσας με 154 είδη τυριών που είχε ένας Αυστραλός.

Υποστήριξε μάλιστα ότι ο τίτλος πρέπει να ανήκει στη Γαλλία, μια χώρα γνωστή για την αγάπη της για το τυρί. Μετά από προσεκτική δειγματοληψία και ζύγιση κάθε μερίδας τυριού για δύο ώρες, ο Bruel μπόρεσε να συνθέσει τη δημιουργία του, για την οποία χρησιμοποίησε τυριά βάρους 680 γραμμαρίων.

Η πίτσα των 254 τυριών κόστισε 1.000 δολάρια και δεν έχει συμπεριληφθεί στο μενού του Deliss. Αλλά μερικοί τυχεροί πελάτες μπόρεσαν να δοκιμάσουν την πολυτελή γαστρονομική εμπειρία καταβάλλοντας περίπου 60 δολάρια ανά τεμάχιο.