Life

Αναστασιάδης και “χρυσά διαβατήρια” στο “Special Report”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρόεδρος της Κύπρου μιλά στον Τάσο Τέλλογλου λίγο πριν από τη Σύνοδο Κορυφής. Το διαβατήρια που προκάλεσαν ακόμα και παραίτηση του προέδρου της Βουλής της Κύπρου.

Ό,τι κρύβεται πίσω από την είδηση, ό,τι υπάρχει πίσω από την εικόνα, ό,τι δεν λένε οι λέξεις, μπαίνει στο μικροσκόπιο της ερευνητικής δημοσιογραφίας, για να δείξει τον δρόμο που οδηγεί στην αλήθεια. Kάθε Τρίτη στις 23:30, το «Special Report» έρχεται με τον Τάσο Τέλλογλου, τον Αντώνη Φουρλή και τη Μαρία Σαράφογλου.

Δείτε σήμερα:

ΧΡΥΣΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ

Πώς κατέληξαν ευρωπαϊκά διαβατήρια της Κύπρου στα χέρια ανθρώπων που κατηγορούνται ότι αιματοκύλησαν χώρες της Ασίας ή επιχειρηματιών που διώκονται για τη διασπάθιση δημοσίου χρήματος στις χώρες τους; Ο Τάσος Τέλλογλου ταξιδεύει στην Κύπρο για να ερευνήσει την υπόθεση που συντάραξε συθέμελα την πολιτική ζωή του νησιού, οδηγώντας σε παραιτήσεις υψηλόβαθμων στελεχών κομμάτων, αλλά και του πρώην προέδρου της Βουλής.

Η κάμερα του «Special Report» φτάνει στις ακτές του ακρωτηρίου με τις παραθαλάσσιες βίλες, τις οποίες Μαλαισιανός επιχειρηματίας απέκτησε από την Αρχιεπισκοπή Κύπρου, χωρίς ποτέ πριν να τις δει. Στην εκπομπή, μιλούν στελέχη των κυβερνήσεων που ενέκριναν τα «χρυσά διαβατήρια», τα οποία ενδέχεται να οδηγήσουν την Κύπρο ακόμη και στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Λίγα εικοσιτετράωρα πριν από τη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών με θέμα τις ευρωτουρκικές σχέσεις, o Πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Αναστασιάδης, μιλά αποκλειστικά στο «Special Report» και τον Τάσο Τέλλογλου για τη στρατηγική που σκοπεύουν να ακολουθήσουν Ελλάδα και Κύπρος έναντι των κλιμακούμενων τουρκικών προκλήσεων. Πώς θα αντιδράσουν Αθήνα και Λευκωσία στο ενδεχόμενο μη επαρκών κυρώσεων και για ποιον «μηχανισμό» επιδιώκουν να πείσουν τους υπόλοιπους Ευρωπαίους ηγέτες; Ακόμη, ο Τάσος Τέλλογλου ρώτα τον Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη για την εμπλοκή του δικηγορικού γραφείου που φέρει το όνομά του στο σκάνδαλο με τα «χρύσα διαβατήρια», για το οποίο ο ίδιος είχε πει ότι δεν θα ξαναμιλούσε ποτέ.

«Special Report» - Κάθε Τρίτη, στις 23:30, στον ΑΝΤ1

#SpecialReportGR

Facebook: SpecialReportGR

Twitter: SpecialReportGR

Instagram: specialreportgr