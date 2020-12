Life

Μαριάννα Τουμασάτου: ένα τρυφερό ντοκιμαντέρ “η φωτογραφία της ζωής μου” (βίντεο)

«Η φωτογραφία της ζωής μου» με παρουσιάστρια τη Μαριάννα Τουμασάτου έρχεται στον ΑΝΤ1. Τι είπε η ίδια για τον νέο της ρόλο και το διαφορετικό αυτό πρότζεκτ.