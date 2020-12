Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Θρήνος για 60χρονo νοσηλευτή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας ακόμα υγειονομικός έχασε τη ζωή του από κορονοϊό. Άλλοι εννιά δίνουν "μάχη" για τη ζωή σε ΜΕΘ

Tην τελευταία του πνοή άφησε τα ξημερώματα της Τρίτης ένας 60χρονος νοσηλευτής ο οποίος εργαζόταν στο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης.

Ο 60χρονος έφυγε από την ζωή νικημένος από τον κορονοϊό.

Ο 60χρονος, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκο, έδινε πολλές ημέρες μάχη για τη ζωή του στη ΜΕΘ και πρόκειται για τον 9ο υγειονομικό που χάνει τη ζωή του από κορονοϊό.

«Σήμερα θρηνούμε τον ένατο συνάδελφο από κορονοϊό. Νοσηλευτής 60 ετών ένα χρόνο πριν τη σύνταξη προϊστάμενος τμήματος βραχείας ογκολογίας.

Παντρεμένος με τέσσερα παιδιά. Συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους συναδέλφους. Έδινε πολλές ημέρες τη μάχη για τη ζωή στη ΜΕΘ του νοσοκομείου που εργαζόνταν. Νοσοκομείο που επέλεξε να εργασθεί αφού παραιτήθηκε από άλλο δημόσιο νοσοκομείο» ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ένας ακόμη νοσηλευτής 48 ετών χωρίς υποκείμενα νοσήματα του νοσοκομείου Τρικάλων νόσησε από κορονοϊό διασωληνώθηκε και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου που εργάζεται. Συνολικά «9 συνάδελφοι μας αυτή τη στιγμή δίνουν τη μάχη για τη ζωή διασωληνωμένοι στις εντατικές» όπως σημείωσε.