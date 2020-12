Κοινωνία

Κορονοϊός: Γνωστός παιδίατρος και η σύζυγός του πέθαναν με διαφορά ωρών

Με διαφορά μόλις λίγων ωρών έχασαν τη μάχη με τον κορονοϊό ο παιδίατρος και η σύζυγός του.

Γνωστός παιδίατρος από την Πέλλα έχασε τη ζωή του από κορονοϊό με λίγες ώρες διαφορά από τη σύζυγό του.

Πρόκειται για πολύ γνωστό γιατρό της περιοχής, που εργαζόταν στην Έδεσσα και ζούσε στη Σκύδρα.

«Δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς κόλλησε. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, μπορεί από κάτι που άγγιξε, μπορεί από οτιδήποτε. Με διαφορά λίγων ημερών χάθηκε το ζευγάρι, ξεκληρίστηκε μια οικογένεια. Έμεινε η κόρη της μόνη της. Την ημέρα που πέθανε η πρώτη μου ξαδέρφη, μου πέθανε και ο πατέρας μου, από κορωνοϊό. Δέκα ημέρες μετά έφυγε και ο Χρήστος. Έχουμε μάθει να ρωτάμε πόσο χρονών ήταν, αν είχε υποκείμενο νόσημα. Ό,τι υποκείμενο και αν έχει ο καθένας μας, το παλεύει. Έρχεται αυτός ο αόρατος εχθρός και αυτός τελικά κόβει το νήμα της ζωής», δήλωσε στο Mega η ξαδέρφη του Ροζαλία Γαβριηλίδου.

«Το τραγικό είναι ότι στέλνεις τους ανθρώπους σου σαν πακέτο. Και είναι η πληγή που μένει. Η εικόνα που σου μένει είναι αυτή. Χωρίς να μπορείς να τους αποχαιρετίσεις. Θα μπορούσαμε να μην είχαμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Τα κρατήσαμε τα μέτρα. Πονάει το γεγονός ότι αφήσαμε να φτάσει σε αυτό το σημείο, να είναι ανεξέλεγκτη η κατάσταση. Οι επιστήμονες μας συμβουλεύουν,και εμείς τους αγνοούμε. Πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να πούμε ότι αυτό πρέπει να το σταματήσουμε εδώ. Ας καθίσουμε στο σπίτι, ας μην κάνουμε γιορτές όπως τις κάναμε», τόνισε η κ. Γαβριηλίδου.

«Τρεις άνθρωποι από το οικογενειακό μου περιβάλλον έφυγαν. Έχω χάσει πολλούς φίλους αλλά και γνωστούς. Η κοινωνίας μας είναι πολύ μικρή και όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας» κατέληξε.