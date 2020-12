Life

“Παρουσιάστε!”: Το στρατόπεδο οδεύει στην καταστροφή (εικόνες)

Ακόμη ένα σπαρταριστό επεισόδιο της κωμικής σειράς του ΑΝΤ1, "Παρουσιάστε!" έρχεται, σήμερα στις 21.00, στις οθόνες μας.

Το στρατόπεδο οδεύει στην καταστροφή!

Το μεγάλο «συμπόσιο» των αποστράτων πλησιάζει και το στρατόπεδο είναι κάθε άλλο παρά έτοιμο με τα συμπτώματα των δύο διοικητών να χειροτερεύουν. Ο Σκορδάς βλέπει όλο και λιγότερο καλά και ο Γούλας δεν μπορεί να κάνει δύο βήματα χωρίς βοήθεια. Ο Παπανίδης επιστρατεύεται για γνωμάτευση.

Με το μυστήριο γύρω απ' την κατάσταση των διοικητών να παραμένει άλυτο, οι φαντάροι παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους και διοργανώνουν μόνοι τους το συμπόσιο μπας και πάρουν καμία τιμητική. Αλλά η ανικανότητά τους στην διοργάνωση κάνει την κατάσταση ακόμα πιο τραγική και μια νέα καμπάνα απ' τον Ταξίαρχο δεν φαντάζει απίθανη.

Και όσο τα πράγματα χειροτερεύουν, η ανάγκη να βρεθεί η αιτία της αλλόκοτης ασθένειας των διοικητών γίνεται όλο και πιο επιτακτική. Η πραγματική αιτία δεν θα είναι καθόλου αυτή που περιμένουν. Ταυτόχρονα, η Φραντζέσκα φτάνει στο αμήν με τους συναδέλφους της, ενώ ο δόλιος Μαργαρώνης προσπαθεί να σαμποτάρει την επέτειό της με τον Καρυπίδη.

