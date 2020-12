Οικονομία

Ζαχαριάδης: εφαρμόστε την κινητικότητα χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις

Ο Τομεάρχης Εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τη ΝΔ ότι στο θέμα της κινητικότητας, με επαναλαμβανόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις εισάγει εξαιρέσεις από το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας.

Αναρτήθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών οι θέσεις για την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, οι θέσεις ανέρχονται σε 12.221 και προέρχονται από 568 φορείς του Δημοσίου συμπεριλαμβανομένης της Αυτοδιοίκησης.

Ωστόσο, ο Τομεάρχης Εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, κατηγορεί τη ΝΔ ότι και στο θέμα της κινητικότητας, με επαναλαμβανόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις εισάγει διαρκώς εξαιρέσεις από το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας.

"Tο ΕΣΚ θεσπίστηκε με το ν. 4440/2016 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και αποτελεί μια δημοκρατική κατάκτηση για τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα. Με το ΕΣΚ δίνεται για πρώτη φορά, η δυνατότητα της μετακίνησης των υπαλλήλων με πλήρη διαφάνεια και στη βάση των πραγματικών αναγκών της διοίκησης, βάζοντας στο περιθώριο τις αδιαφανείς και πελατειακές πρακτικές του παρελθόντος. Σε συνδυασμό με τον Στρατηγικό Προγραμματισμό Προσλήψεων και τον κανόνα 1/1 στο λόγο προσλήψεων/αποχωρήσεων των δημοσίωνυπαλλήλων, η κυβέρνησή ΣΥΡΙΖΑ έθεσε τις βάσεις για την ορθολογική στελέχωση των φορέων του δημοσίου τομέα" τονίζει ο κ. Ζαχαριάδης και προσθέτει στην ανακοίνωσή του:

Δυστυχώς η ΝΔ και στο θέμα της κινητικότητας, με επαναλαμβανόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις εισάγει διαρκώς εξαιρέσεις από το ΕΣΚ, επαναφέροντας ρουσφετολογικές πρακτικές του παρελθόντος και στερώντας τη δυνατότητα μετατάξεων και αποσπάσεων σε χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους. Και βέβαια δεν αναφερόμαστε σε αυτονόητες περιπτώσεις λόγω ειδικών συνθηκών, όπως για παράδειγμα το προσωπικό του ΕΣΥ, αλλά για πλειάδα άλλων εξαιρέσεων χωρίς προφανή αιτιολογία. Η ίδια παλαιοκομματική λογική επικρατεί στο ζήτημα των προσλήψεων μέσω συνεχών παρακάμψεων του ΑΣΕΠ, στο ζήτημα της επιλογής προϊσταμένωνμέσω της τοποθέτησης φίλων και αρεστών χωρίς διαδικασία κρίσεων, αλλά και στο ζήτημα των δημοσίων συμβάσεων μέσω των αδιαφανών απευθείας αναθέσεων σε όλο το εύρος του δημοσίου τομέα. Η χώρα έχει απόλυτη ανάγκη από ένα δημόσιο τομέα που θα λειτουργεί με αξιοκρατία, διαφάνεια και ορθολογική στελέχωση. Καλούμε την κυβέρνηση να στηρίξει το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας και να σταματήσει τα πελατειακά παιχνίδια εισάγοντας διαρκώς παρεκκλίσεις από το πεδίο εφαρμογής του".