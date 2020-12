Life

Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2020: Οι BTS “σάρωσαν” τα βραβεία (βίντεο)

Το συγκρότημα της K-pop ερμήνευσε το "Life Goes On" μαζί με το μέλος τους, Suga σε ολόγραμμα.

Το συγκρότημα της K-pop παρουσίασε τρία τραγούδια στην τελετή απονομής των Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2020 και απέσπασε οκτώ βραβεία. Στο τελευταίο σινγκλ «Life Goes On», ένα ολόγραμμα του ράπερ Suga «ανέβηκε» στη σκηνή μαζί με τα άλλα έξι μέλη.

Εμφανίστηκε μέσω μιας πύλης και παρέμεινε στη σκηνή με το γκρουπ μέχρι το τέλος του τραγουδιού.

Το ολόγραμμα δημιουργήθηκε μέσω οθόνης ογκομετρικής απεικόνισης, η οποία καταγράφει ένα άτομο, μια τοποθεσία ή μια παράσταση σε 360 μοίρες και στη συνέχεια δημιουργεί ένα τρισδιάστατο είδωλο (avatar) που κινείται και μπορεί να προβληθεί από όλες τις γωνίες.

Ο Suga δεν μπόρεσε να εμφανιστεί με το συγκρότημα, καθώς αναρρώνει από χειρουργική επέμβαση στον ώμο.

Οι BTS κέρδισαν τα τέσσερα μεγάλα βραβεία των MAMA 2020 - Καλλιτέχνης της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Άλμπουμ της Χρονιάς και Παγκόσμιο Ίνδαλμα της Χρονιάς. Επίσης απέσπασαν τα βραβεία Καλύτερο Ανδρικό Γκρουπ, Επιλογή Θαυμαστών Σε Όλο τον Κόσμο, Καλύτερο Μουσικό Βίντεο και Καλύτερο Χορευτική Παράσταση Ανδρικού Συγκροτήματος για το «Dynamite».

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου στην πόλη Πάτζου χωρίς κοινό, λόγω της πανδημίας του νέου κορονοϊού στο CJ ENM Content World.