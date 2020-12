Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κικίλιας: πρέπει να αντέξουμε λίγο ακόμα...

«Αναζητούμε εκείνη την ημέρα που όλο αυτό θα το έχουμε αφήσει πίσω μας και όλοι θα διηγούμαστε αυτή την ιστορία μάχης», τόνισε από πλευράς του ο κ. Χαρδαλιάς.

Την αγαστή συνεργασία τους και την προσπάθεια που γίνεται από κοινού για την προάσπιση της δημόσιας υγείας και της ανθρώπινης ζωής στον αγώνα για την διαχείριση και αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης στη χώρα, τόνισαν ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας και ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας στο κτίριο «Φάρος».

Όπως είπε ο κ. Κικίλιας «βρισκόμαστε σε μία πολύ κρίσιμη περίοδο μπροστά σε ένα Εθνικό Σχέδιο Εμβολιασμού» ,αλλά «πρέπει να αντέξουμε λίγο ακόμα». Από την πλευρά του, ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε ότι από την πρώτη στιγμή μαζί με την ομάδα τού κ. Κικίλια και μαζί με τους υγειονομικούς σε όλη τη χώρα «ενώσαμε δυνάμεις σε μια προσπάθεια που έχει βαθιά πατριωτικά χαρακτηριστικά απέναντι σε έναν παγκόσμιο εχθρό και το βασικότερο είναι ότι βρισκόμαστε στα μισά αυτής της μάχης».

«Ήρθα σήμερα σε μια προγραμματισμένη επίσκεψη με ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος και περιηγήθηκα σε αυτό το εξαιρετικό κέντρο επιχειρήσεων, κτίριο και την καρδιά πλέον της πολιτικής προστασίας από τον υπουργό, και φίλο μου Νίκο Χαρδαλιά και τον γενικό γραμματέας της Πολιτικής Προστασίας, τον Βασίλη Παπαγεωργίου, που είχα τη μεγάλη χαρά να συνεργαστούμε πριν μερικά χρόνια όταν ήμουν υπουργός Προστασίας του Πολίτη και ο κ. Παπαγεωργίου αρχηγός της Πυροσβεστικής. Αλλά και να γνωρίσω και να ξαναδώ πρόσωπα υπεύθυνα, ανθρώπους της μάχης άντρες και γυναίκες που έχουν αφιερώσει μέρα και νύχτα τους τελευταίους μήνες στην προστασία της χώρας από οτιδήποτε απρόοπτο και φυσικά από την πανδημία», επισήμανε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας. Στη συνέχεια συνεχάρη όλο το δυναμικό της Πολιτικής Προστασίας για την προσπάθεια που έχει κάνει που, όπως είπε, είναι εξαιρετική ενώ ζήτησε «να κάνουμε κουράγιο και υπομονή και να προσπαθήσουμε λίγο ακόμα».

«Δεν είναι μια εύκολη διαδικασία, εν μέσω μιας τεράστιας κρίσης δημόσιας υγείας μιας πανδημίας το να φτάνει κανείς στα τέσσερα σημεία της χώρας από τον Βορρά μέχρι τον Νότο, από την Ανατολή και τη Δύση και να ιχνηλατεί ακόμα και το τελευταίο χωριό. Το έχει κάνει αυτό η Πολιτική Προστασία, όλους αυτούς τους μήνες», υπογράμμισε ενώ προσέθεσε ότι «βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο μπροστά σε ένα Εθνικό Σχέδιο Εμβολιασμού, την πιο δύσκολη και την πιο κρίσιμη υγειονομική επιχείρηση που έχει γίνει ποτέ στη χώρα».

«Πρέπει να αντέξουμε οι πολίτες, οι εργαζόμενοι, η κοινωνία μας, οι δομές όλες, οι γιατροί μας τα νοσοκομεία μας, λίγο ακόμα. Καταλαβαίνω και αντιλαμβάνομαι ότι ο ελληνικός λαός μας καταλαβαίνει και μας νιώθει σε αυτή την προσπάθεια. Σε αυτή την προσπάθεια έχει ξεχωριστή θέση η Πολιτική Προστασία», σημείωσε ο κ. Κικίλιας. Παράλληλα, όπως ανέφερε, ενδεχομένως στην αρχή της κρίσης να μην φαντάζονταν ούτε οι ίδιοι ποιο ήταν το μέγεθος της δουλειάς που αναλάμβαναν να διεκπεραιώσουν και τι θα απαιτούταν.

«Βλέπω ανθρώπους που έχουν ξεπεράσει ξανά και ξανά τα όριά τους και τις δυνάμεις τους και κάνουν μια προσπάθεια που είναι συγκλονιστική», τόνισε, ενώ συμπλήρωσε ότι το μήνυμα είναι «ότι με ενότητα, με ομοψυχία και με σχέδιο δεν έχουμε αφήσει κανέναν πολίτη, κανέναν άνθρωπο σε ανάγκη χωρίς βοήθεια, είτε πρόκειται για τα αμιγώς υγειονομικά, τα νοσοκομεία μας, τα κέντρα υγείας, το ΕΚΑΒ, τις αεροδιακομιδές, στην ιχνηλάτηση, στις οδηγίες είτε πρόκειται για το οτιδήποτε άλλο προκύπτει και αφορά την άμεση παρέμβαση του κράτους που γίνεται δια μέσου της Πολιτικής Προστασίας». «Πολλές φορές μες στη μάχη ξεχνάμε τα αυτονόητα, αυτό δεν είναι αυτονόητο το να πεις στους ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται και παλεύουν ένα μπράβο ένα κουράγιο και ένα λίγο ακόμα», κατέληξε ο κ. Κικίλιας.

Ο κ. Χαρδαλιάς αναφέρθηκε στην συνεργασία της Πολιτικής Προστασίας με την ομάδα του κ. Κικίλια και τους υγειονομικούς της χώρας που από την πρώτη στιγμή ένωσαν τις δυνάμεις τους «σε μια προσπάθεια που έχει βαθιά πατριωτικά χαρακτηριστικά απέναντι σε έναν παγκόσμιο εχθρό». Όπως είπε βρίσκονται στα μισά αυτής της μάχης, ωστόσο «η ελπίδα είναι εκεί, περιμένει». Ο κ. Χαρδαλιάς εξέφρασε τη χαρά του που υποδέχτηκε σήμερα τον υπουργό και καλό φίλο και συναγωνιστή από τα παλιά, τον Βασίλη Κικίλια, ενώ τόνισε ότι ευθύνη δική τους είναι «η μέχρι σήμερα εξαιρετική συνεργασία να συνεχιστεί πλέον και στην επόμενη φάση που αφορά στο μεγάλο στοίχημα των εμβολιασμών των πολιτών της χώρας». Επιπλέον είπε ότι και σε αυτή την επιχειρησιακή λογική και σε αυτή την επιχειρησιακή δυνατότητα η Πολιτική Προστασία είναι στη διάθεση του υπουργείου Υγείας «για να συνδράμει με τα δικά της μέσα έτσι ώστε να μπορέσουν να φέρουν το καλύτερο αποτέλεσμα».

«Σε όλη αυτή τη διαδρομή νομίζω πως αναδείχθηκε ότι μέσα από τη συνεργασία μέσα από την συνεννόηση μέσα από τον κοινό βηματισμό, οι υγειονομικοί, το υπουργείο Υγείας, ο ΕΟΔΥ, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, όλοι όσοι εμπλέκονται κάτω από την ομπρέλα αυτή έχουν δώσει τον καλύτερο τους εαυτό και είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό να έχει αντίκτυπο στην ίδια την κοινωνία που δεν είναι τίποτα άλλο από το ξεκάθαρο μήνυμα ότι είμαστε εδώ να δίνουμε τον αγώνα μας καθημερινά σκληρά για να μπορέσουμε να προασπίσουμε τη δημόσια υγεία και την ανθρώπινη ζωή», σημείωσε ο κ. Χαρδαλιάς. Ακόμη, ευχαρίστησε τον υπουργό Υγείας και τον διαβεβαίωσε ότι «σε αυτή τη νέα δομή με όλους αυτούς τους νέους ανθρώπους που έχουν τη διάθεση το κουράγιο και πάνω από όλα τη βούληση να γράψουν το δικό τους μικρό κομμάτι ιστορίας σε αυτή την προσπάθεια, παραμένουν αρωγοί δίπλα στο υπουργείο Υγείας».

«Αναζητούμε εκείνη την ημέρα που όλο αυτό θα το έχουμε αφήσει πίσω μας και όλοι θα διηγούμαστε αυτή την ιστορία μάχης, πολέμου, απέναντι σε έναν αόρατο εχθρό που κόστισε δυστυχώς πολλές χιλιάδες ζωές, αλλά σε κάθε περίπτωση αφήνει μια παρακαταθήκη για τη χώρα και στο επίπεδο της υγειονομικής δομής και στο επίπεδο της πολιτικής προστασίας», κατέληξε ο κ. Χαρδαλιάς