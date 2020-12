Πολιτική

“Μέδουσα 10”: εντυπωσιακές εικόνες από την πολυεθνική αεροναυτική άσκηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην άσκηση συμμετείχαν μεγάλος αριθμός πολεμικών πλοίων, μαχητικών αεροσκαφών και επιθετικών ελικοπτέρων καθώς και 2.100 άτομα προσωπικό. Δείτε φωτογραφίες και βίντεο.

H φετινή πολυεθνική αεροναυτική άσκηση «ΜΕΔΟΥΣΑ 2020», για πρώτη φορά παρουσιάστηκε τόσο ενισχυμένη με τη συμμετοχή δυνάμεων από πέντε κράτη, Κύπρος, Ελλάδα, Αίγυπτος, Γαλλία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Πραγματοποιήθηκε με εντυπωσιακές ασκήσεις αντιμετώπισης ασύμμετρων απειλών, ασκήσεων με πραγματικά πυρά, διακομιδής τραυματιών καθώς και επικοινωνιών και ελέγχου θαλάσσης, αμφίβιες επιχειρήσεις και ασκήσεων έρευνας και διάσωσης.

Στην άσκηση, που πραγματοποιείται δύο φορές κάθε χρόνο και συμπληρώνει φέτος μία πενταετία, συμμετείχαν μεγάλος αριθμός πολεμικών πλοίων, μαχητικών αεροσκαφών και επιθετικών ελικοπτέρων καθώς και 2.100 άτομα προσωπικό.













Gallery