Καστοριά: φωταγώγηση χριστουγεννιάτικου δέντρου σε διαδικτυακή μετάδοση

Η αποψινή διαδικτυακή μετάδοση της φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου θα σηματοδοτήσει την έναρξη της φετινής εορταστικής περιόδου «8με8» (8 Δεκεμβρίου με 8 Ιανουαρίου), στην Καστοριά.

Η φωταγώγηση θα γίνει «χωρίς την παρουσία κανενός», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Δήμος Καστοριάς, γι' αυτό και όσοι θέλουν να την παρακολουθήσουν θα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν μέσα από το κανάλι του Δήμου στο youtube αλλά και τη διαδικτυακή του πύλη (kastoria.gov.gr) στην ειδική κατηγορία «8με8», απ' όπου θα παρουσιάζονται και όλες οι ανακοινώσεις, οι πληροφορίες και το οπτικοακουστικό υλικό της εορταστικής περιόδου.

«Φέτος οι συνθήκες είναι εντελώς διαφορετικές, γεγονός που αναγκάζει και το Δήμο Καστοριάς να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, με πρώτο μέλημα τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας», αναφέρεται σχετικά.

Υπό αυτά τα δεδομένα, η «Μαγική Λιμνοπολιτεία» δεν θα λειτουργήσει αυτή τη χρονιά, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Καστοριάς έχουν φροντίσει για τον γιορτινό διάκοσμο, «με στόχο να δοθεί μία αίσθηση χαράς, ελπίδας και αισιοδοξίας, κάτι που όλοι μας έχουμε ανάγκη αυτή την περίοδο», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.