Κορονοϊός - Ουχάν: η ζωή έναν χρόνο μετά το ξέσπασμα της πανδημίας

Πως κατάφερε η "πηγή" του κορονοϊού να επιστρέφει σε φυσιολογικούς ρυθμούς, ενώ ο μισός πλανήτης μαστίζεται απο τον Covid-19.

Σχεδόν ένα χρόνο αφότου η πόλη ανακοίνωσε τα πρώτα στον κόσμο κρούσματα της COVID-19 σε μια από τις αγορές της και ενώ πολλές άλλες χώρες παραμένουν στον κλοιό του νέου κύματος της πανδημίας, η ζωή στην Ουχάν έχει επιστρέψει σε μεγάλο βαθμό στους κανονικούς της ρυθμούς.

«Δεν φοβάμαι. Τι υπάρχει για να φοβηθώ;», δήλωσε η Νίε Γκουανγκτζέν, που πουλά ψάρια και λαχανικά.

Η Νίε και άλλοι καταστηματάρχες κατά μήκος ενός στενού δρόμου, που αποτελεί τμήμα της ευρύτερης αγοράς, ήταν απασχολημένοι με το να καθαρίζουν ψάρια για τους πολυάριθμους αγοραστές --κάποιοι εκ των οποίων δεν φορούσαν μάσκα-- ενώ τα συνεργεία καθαρισμού της πόλης ψέκαζαν τα πεζοδρόμια.

Λίγα πράγματα έχουν μείνει να θυμίζουν τον ρόλο της Ουχάν στην αρχή της πανδημίας του κορονοϊού, που έχει μολύνει έως τώρα πάνω από 67 εκατ. άτομα σε όλο τον κόσμο και έχει στοιχίσει τη ζωή σε σχεδόν 1,5 εκατ. ανθρώπους.

Η Κίνα ειδοποίησε αρχικά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για 27 κρούσματα μιας «ιογενούς πνευμονίας» στην Ουχάν, στις 31 Δεκεμβρίου. Οι αρχές έκλεισαν την αγορά στην πόλη την επόμενη ημέρα, αφού ανακάλυψαν ότι κάποιοι από τους ασθενείς ήταν έμποροι ή εργάζονταν εκεί.

Αυτό σηματοδότησε την αρχή μιας σκοτεινής περιόδου για την αυτή την πόλη των 11 εκατ. κατοίκων στην κεντρική Κίνα. Οι μολύνσεις γρήγορα εκτοξεύθηκαν στα 50.000 κρούσματα, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν 4.000 θανάτων. Οι αξιωματούχοι αντέδρασαν επιβάλλοντας άμεσα ένα σκληρό lockdown 76 ημερών, τοποθετώντας κίτρινα προστατευτικά οδοφράγματα σε μήκος χιλιομέτρων στους ερημωμένους δρόμους της πόλης προκειμένου να κρατήσουν τον κόσμο στα σπίτια τους και τις επιχειρήσεις κλειστές.

Τα μέτρα απέδωσαν. Η Ουχάν δεν έχει καταγράψει κανένα νέο κρούσμα τοπικής μετάδοσης εδώ και αρκετούς μήνες και τώρα δεν διαφέρει σε τίποτα από άλλες κινεζικές πόλεις με τους γεμάτους κίνηση εμπορικούς δρόμους, το μποτιλιάρισμα και τα ασφυκτικά γεμάτα εστιατόρια.

«Πραγματικά μου έλειψαν αυτές οι χαρούμενες στιγμές, όπως το να βγαίνω έξω για ψώνια και για φαγητό με φίλους», δήλωσε χθες η 27χρονη Χου Χανγκ, ενώ βρισκόταν σε αγορά της Ουχάν που πουλούσε μεταξύ άλλων πουλόβερ με χριστουγεννιάτικα σχέδια.

Στο γεμάτο κίνηση δρόμο, πλανόδιοι πουλούν λουλούδια και μπαλόνια, χορευτές και κλόουν δίνουν τις δικές τους παραστάσεις ενώ μουσική ακούγεται από τα καταστήματα.

Η ανάκαμψη της πόλης έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με άλλες μεγάλες οικονομίες καθώς πλησιάζει η εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Στις ΗΠΑ, το σύστημα υγείας υφίσταται σοβαρές πιέσεις καθώς τα κρούσματα αυξάνονται και υγειονομικοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμα. Η χώρα κατέγραψε 15.000 θανάτους την περασμένη εβδομάδα, το φονικότερο επταήμερο της πανδημίας από τον Απρίλιο.

Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς για τις συναθροίσεις ενόψει των Χριστουγέννων, φοβούμενες την επιστροφή των κρουσμάτων σε επίπεδα ρεκόρ λόγω των εορτασμών.

Η σχετική επιτυχία της Κίνας στο να θέσει τον ιό υπό έλεγχο έχει αποτελέσει βασικό θέμα συζήτησης στα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Δεν έχω πάει στο εξωτερικό, άρα δεν πολυκαταλαβαίνω, αλλά βλέποντας τηλεόραση φαίνεται σαν οι ξένες χώρες να μην βάζουν πρώτα από όλα την ανθρώπινη ζωή», δήλωσε ο κ. Λι, ένας 54χρονος που πουλά φαγητό σε δρόμο της Ουχάν και που ξανάνοιξε το κατάστημά του τον Ιούνιο. «Η ιδεολογία των ξένων χωρών δεν είναι τόσο καλή όσο της Κίνας».

Αυξημένη επαγρύπνηση

Η Κίνα έχει λάβει μέτρα, όπως τα μαζικά τεστ σε κατοίκους ύστερα από έξαρση μικρής κλίμακας, για να αποτρέψει ένα νέο κύμα κρουσμάτων, που παρατηρείται σε πολλές άλλες πόλεις και χώρες.

Στις εισόδους συγκροτημάτων κατοικιών, υπάλληλοι σε μπλε τέντες παρακολουθούν τους κωδικούς υγείας στα smartphones των ενοίκων. Σε δημόσια πάρκα υπάρχουν πανό με συνθήματα σε κόκκινο χρώμα που καλούν τους κατοίκους να είναι σε επαγρύπνηση.

Η χρήση μάσκας δεν είναι υποχρεωτική, αλλά οι περισσότεροι τη φορούν σε δημόσιους χώρους.

Και ενώ οι καταναλωτές έχουν επιστρέψει στους δρόμους της Ουχάν, ο Λι και άλλοι λένε ότι η δουλειά δεν έχει ξαναβρεί ακόμα τους κανονικούς της ρυθμούς.

«Η γενικότερη κατάσταση δεν είναι πολύ καλή, συνεχίζει να είναι πολύ χειρότερη συγκριτικά με τα τελευταία χρόνια», δήλωσε ο Λι, αναφερόμενος στη βουτιά των πωλήσεων την περίοδο μετά το lockdown όταν οι κάτοικοι φοβούνται πολύ να βγουν στους δρόμους.

Ωστόσο, για πολλούς κατοίκους, οι μνήμες από το lockdown αντικαταστάθηκαν από το γρήγορο εκ νέου ‘άνοιγμα’ της πόλης –μαζί με νέες προφυλάξεις.

«Δεν ανησυχώ, γιατί κάνω καλή δουλειά σε ό,τι αφορά την προστασία», δήλωσε η Νίε, από την αγορά της Ουχάν, που είπε ότι συνεχίζει να απολυμαίνει και να πλένει σε βραστό νερό τα ρούχα της. «Ακόμα κι αν υπάρξει δεύτερο κύμα, απλά θα συνεχίσω να το κάνω».