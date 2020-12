Κόσμος

Θετικά στον κορονοϊό λιοντάρια

Τέσσερα λιοντάρια σε ζωολογικό κήπο βρέθηκαν θετικά στην Covid-19.

Τέσσερα λιοντάρια στον ζωολογικό κήπο της Βαρκελώνης βρέθηκαν θετικά στην Covid-19, ανακοίνωσαν σήμερα οι κτηνιατρικές αρχές.

Πρόκειται για τη μόλις δεύτερη γνωστή περίπτωση μόλυνσης μεγάλων αιλουροειδών από τον κορονοϊό.

Τρεις λέαινες με τα ονόματα Ζάλα, Νίμα και Ραν Ραν και ένα αρσενικό λιοντάρι, ο Κιούμπε, διαγνώσθηκαν θετικά αφού οι φύλακες παρατήρησαν πως τα ζώα παρουσίαζαν ελαφρά συμπτώματα κορονοϊού.

Δύο μέλη του προσωπικού του ζωολογικού κήπου βρέθηκαν επίσης θετικά στον κορονοϊό, ανακοίνωσαν οι αρχές, οι οποίες ερευνούν πώς μολύνθηκαν τα λιοντάρια.

Οι φύλακες έκαναν τεστ PCR στα λιοντάρια με τον ίδιο τρόπο που γίνονται τα τεστ αυτά στους ανθρώπους, καθώς τα ζώα είναι συνηθισμένα στην επαφή με το προσωπικού του ζωολογικού κήπου.

Η Κτηνιατρική Υπηρεσία της Βαρκελώνης ήρθε σε επαφή με κτηνιάτρους στον Ζωολογικό Κήπο του Μπρονξ στη Νέα Υόρκη, όπου τέσσερις τίγρεις και τρία λιοντάρια είχαν βρεθεί θετικά στην Covid-19 τον Απρίλιο. Είναι ο μοναδικός άλλος ζωολογικός κήπος όπου μεγάλα αιλουροειδή είναι γνωστό πως μολύνθηκαν από τον κορονοϊό. Όλα ανέρρωσαν.

Το τετράχρονο αρσενικό λιοντάρι και οι λέαινες, που είναι όλες 16 ετών, δεν είχαν επαφή με άλλα ζώα στον ζωολογικό κήπο, ο οποίος παραμένει ανοικτός για τους επισκέπτες.