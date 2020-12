Κοινωνία

Παντελής Παντελίδης: αυτόπτης μάρτυρας ανατρέπει τα δεδομένα

Ανατροπή στην υπόθεση με το τροχαίο της 18ης Φεβρουαρίου 2016. Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του το δικηγορικό γραφείο που έχει αναλάβει τη νομική υποστήριξη της οικογένειας Παντελίδη.

Νέα στοιχεία βλέπουν το "φως" της δημοσιότητας για το τροχαίο δυστύχημα, στο οποίο έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής, Παντελής Παντελίδης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου "Απόστολος Εμμ. Λύτρας & Συνεργάτες", το οποίο κατόπιν εντολής της οικογένειας του θύματος, ανέλαβε προσφάτως τη νομική υποστήριξη και εκπροσώπησή της, κατόπιν έρευνας που πραγματοποιήθηκε, εισφέρθηκε ένα νέο αποδεικτικό στοιχείο, το οποίο αποδεικνύει ότι ο Παντελής Παντελίδης δεν ήταν οδηγός το μοιραίο βράδυ της 18ης Φεβρουαρίου 2016.

Όπως κάνει γνωστό το δικηγορικό γραφείο, αυτόπτης μάρτυρας των όσων εκτυλίχθηκαν, κατά το χρονικό διάστημα προ του μοιραίου γεγονότος, έχει καταθέσει ότι ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που είδε τον Παντελή Παντελίδη, καθώς ο ίδιος τον συνόδευσε στο αυτοκίνητο και τον βοήθησε να επιβιβαστεί στη θέση του συνοδηγού.

"Η μαρτυρία αυτή καταδεικνύει και ενισχύει με σαφέστατο και αναντίρρητο πλέον τρόπο, σε συνδυασμό με τα ήδη κατατεθειμένα αποδεικτικά στοιχεία, ότι οδηγός του μοιραίου οχήματος ΔΕΝ ΗΤΑΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ" αναφέρεται στο Δελτίο Τύπου του γραφείου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου:

Το δικηγορικό μας γραφείο «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΜΜ. ΛΥΤΡΑΣ & Συνεργάτες», κατόπιν εντολής της οικογένειας του αείμνηστου τραγουδιστή Παντελή Παντελίδη, ανέλαβε προσφάτως τη νομική υποστήριξη και εκπροσώπηση της. Η οικογένεια του άτυχου τραγουδιστή υποστηρίζει μέχρι και σήμερα, ότι στις 18-02-2016, την μοιραία εκείνη ημέρα που συνέβη το τροχαίο δυστύχημα, οδηγός του αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαινε ο Παντελής Παντελίδης, ήταν η Ευφροσύνη - Στυλιανή Κυριάκου. Σημειωτέον δε, ότι πέραν των ήδη υπαρχόντων αποδεικτικών στοιχείων που συντείνουν στο ότι οδηγός του εμπλεκόμενου οχήματος ΔΕΝ ήταν ο Παντελής Παντελίδης, και κατόπιν έρευνας που πραγματοποιήθηκε, εισφέρθηκε ένα νέο αποδεικτικό στοιχείο, το οποίο αποδεικνύει πέραν πάσης αμφιβολίας το αληθές των ισχυρισμών της οικογένειας του θανόντος, Παντελή Παντελίδη.

Πιο συγκεκριμένα, έχει ήδη καταθέσει αρμοδίως, αυτόπτης μάρτυρας των όσων εκτυλίχθηκαν κατά το χρονικό διάστημα προ του μοιραίου γεγονότος. Μεταξύ άλλων, ο μάρτυρας αυτός έχει καταθέσει, ότι ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που είδε τον Παντελή Παντελίδη, καθώς ο ίδιος τον συνόδευσε στο αυτοκίνητο και τον βοήθησε να επιβιβαστεί στη θέση του συνοδηγού. Καταθέτει δε, ότι είδε το αυτοκίνητο να φεύγει με τον Παντελή Παντελίδη στην θέση του συνοδηγού. Η μαρτυρία αυτή καταδεικνύει και ενισχύει με σαφέστατο και αναντίρρητο πλέον τρόπο, σε συνδυασμό με τα ήδη κατατεθειμένα αποδεικτικά στοιχεία, ότι οδηγός του μοιραίου οχήματος ΔΕΝ ΗΤΑΝ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ.