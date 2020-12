Πολιτική

Μητσοτάκης: οι εκκρεμείς συντάξεις προτεραιότητα για το 2021

Αισιόδοξος για "ρωμαλέα ανάπτυξη" μετά την πανδημία εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός στην Κ.Ο της ΝΔ. Για σημαντική ανάκαμψη το 2021 έκανε λόγο και ο Χρήστος Σταϊκούρας.

Στις θετικές προοπτικές που δημιουργεί η έλευση του εμβολίου αλλά και στην ανάγκη για την αντιμετώπιση ενός χρόνιου προβλήματος, που είναι η καθυστέρηση στην απονομή των παλαιών συντάξεων έδωσε έμφαση ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την τοποθέτησή του στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, με βασικό θέμα τον προϋπολογισμό του 2021.

«Ο προϋπολογισμός, έχει σημαντικές εφεδρείες, ταμειακές εφεδρείες για να στηρίξουμε την πραγματική οικονομία και για το πρώτο διάστημα του 2021, όπου γνωρίζουμε ότι τα πράγματα αυτά θα είναι ακόμα δύσκολα. Προσωπικά έχω μία συγκρατημένη αισιοδοξία ότι από τη στιγμή που θα τελειώσουμε με την πανδημία, η ανάκαμψη θα είναι ρωμαλέα και δυναμική ειδικά στη χώρα μας, γιατί πιστεύω ότι έχουμε στρώσει όλο αυτό το διάστημα το χαλί με σημαντικές μεταρρυθμίσεις υποδομής για να μπορούμε ακριβώς να δρομολογήσουμε αυτή τη γρήγορη ανάπτυξη», σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

Όπως πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης, απευθυνόμενος προς τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, «ο προϋπολογισμός του '21 εκ των πραγμάτων έχει πολλούς αστάθμητους παράγοντες. Ο σημαντικότερος, προφανώς, είναι πόσο θα κρατήσει ακόμα η υγειονομική κρίση και αυτό βρίσκεται, προφανώς, σε άμεση συνάρτηση με το πόσο γρήγορος και το πόσο αποτελεσματικός θα είναι ο εμβολιασμός γιατί είμαστε πια αρκετά σίγουροι ότι μόνο ένας μαζικός εμβολιασμός μπορεί να βάλει τίτλους τέλους σε αυτή την πρωτοφανή υγειονομική και οικονομική κρίση που αντιμετωπίσαμε το 2020. Προφανώς και το παράδειγμα του καθενός και της καθεμιάς από εμάς είναι πάρα πολύ σημαντικό και σε τοπικό επίπεδο και θα εκπονηθεί, όπως ήδη γνωρίζετε, ένα μεθοδικό και οργανωμένο σχέδιο εμβολιασμού το οποίο θα συνυπολογίσει και αυτούς οι οποίοι πρέπει εμβολιάζονται για λόγους παραδείγματος. Και νομίζω ότι αυτό σε τοπικό επίπεδο έχει εξαιρετικά μεγάλη σημασία».

Σχετικά με το ζήτημα των εκκρεμών συντάξεων, το οποίο χαρακτήρισε «πρώτης επιχειρησιακής προτεραιότητας για το 2021», ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε: «Θέλω από τη μία να αναγνωρίσω τη μεγάλη πρόοδο η οποία έχει γίνει από τον Γιάννη Βρούτση και τον Χρήστο Χάλαρη ως προς την απονομή των νέων συντάξεων και αυτό το τιτάνιο έργο του ψηφιακού εκσυγχρονισμού ενός συστήματος το οποίο ήταν εξαιρετικά δυσκίνητο, εξαιρετικά γραφειοκρατικό. Έχω ζητήσει από το Διοικητή του ΕΦΚΑ ένα επιχειρησιακό σχέδιο για το πώς μπορούμε να προσθέσουμε δυνάμεις αυτή τη στιγμή στη διαδικασία έκδοσης των συντάξεων με έμπειρους ανθρώπους τους οποίους θα ψάξουμε να τους βρούμε, όπου υπάρχουν αυτοί διαθέσιμοι, έτσι ώστε να εκκαθαρίσουμε το συντομότερο δυνατόν το στοκ των εκκρεμών συντάξεων. Είναι μία προσωπική μου δέσμευση και θα τύχει της προσωπικής μου φροντίδας».

«Ο προϋπολογισμός προβλέπει ότι θα υπάρχει μία σημαντική ανάκαμψη το 2021», δήλωσε κατά την εισήγησή του ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, σημειώνοντας επίσης ότι είναι ένας «φιλο-αναπτυξιακός και φιλο-επενδυτικός προϋπολογισμός». Παράλληλα υπενθύμισε τις μόνιμες και μη μόνιμες μειώσεις φόρων που υλοποίησε η κυβέρνηση: «Μείωση της φορολογίας του εισοδήματος στα φυσικά πρόσωπα στο 9%, μείωση του ΕΝΦΙΑ, απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ κατοίκων μικρών ακριτικών νησιών, μείωση του φόρου εισοδήματος στα νομικά πρόσωπα, μείωση των διανεμόμενων κερδών, μείωση ασφαλιστικών εισφορών, αναστολή Φ.Π.Α. σε νέες οικοδομές, ισχυρό φορολογικό κίνητρο για επενδύσεις σε πράσινη οικονομία, ενέργεια, ψηφιοποίηση, κίνητρα σε φυσικά πρόσωπα για επενδυτικά κεφάλαια για νεοφυείς επιχειρήσεις, κίνητρα για δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, το non-dom. Και πάω και στις μη μόνιμες παρεμβάσεις, που έχουμε ήδη υλοποιήσει, μείωση ή μηδενισμός προκαταβολής φόρου, κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών επί του ονομαστικού μισθού, κάλυψη εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών σε εποχικές επιχειρήσεις, συμψηφισμός φορολογικών υποχρεώσεων, εκπτώσεις φορολογικών υποχρεώσεων, μείωση κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών, κατάργηση Εισφοράς Αλληλεγγύης».

«Και μέσα στην κρίση συνεχίζουμε με μειώσεις φόρων και προσδοκούμε, όταν κλείσει αυτή η παρένθεση της υγειονομικής κρίσης, να επανέλθουμε στην ορθή δημοσιονομική πολιτική των μόνιμων μειώσεων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών», τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών και πρόσθεσε ότι «όπως και το '20, όπως και το δεύτερο εξάμηνο του '19, έτσι και το '21 δεν προβλέπεται ούτε ένα νέος φόρος στον προϋπολογισμό. Η όλη αύξηση των εσόδων προκύπτει από την ανάκαμψη της οικονομίας».

Αναφερόμενος στο θέμα της ρευστότητας, ο κ. Σταϊκούρας σημείωσε πως μέχρι σήμερα μέσω ΤΕΠΙΧ, Εγγυοδοτικού και Επιστρεπτέας Προκαταβολής έχουν διοχετευθεί στην πραγματική οικονομία 10,6 δισεκατομμύρια ευρώ. «Και εκτιμούμε ότι στις επόμενες 20 μέρες θα διοχετευτεί περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Άρα, σας απαντάω και στο κομμάτι της ρευστότητας ότι έχουν πάει σημαντικοί πόροι στην πραγματική οικονομία».

Σχετικά με τα μέτρα για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, τόνισε πως το ύψος τους «τώρα στον προϋπολογισμό που συζητάμε, είναι 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ, 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ για το '21 και 24 δισεκατομμύρια ευρώ για το '20 κάνει 31,5. Όπως λέει και ο προϋπολογισμός, όσα είναι τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης που θα πάρουμε τα επόμενα χρόνια. Άρα, είμαστε εδώ όσο χρειαστεί και για όσο χρειαστεί». Όπως διευκρίνισε 800 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν εκτός προϋπολογισμού στο Υπουργείο Υγείας το 2020. «Στο τσουβάλι των 7,5 δισ. έχουμε χρήματα για την υγεία, αλλά το πόσα θα πάνε στην υγεία εξαρτάται από την πορεία της υγειονομικής κρίσης. Ό,τι ζητήσει το Υπουργείο Υγείας από την ελληνική κυβέρνηση, από το Υπουργείο Οικονομικών θα το έχει, για να ενισχύσουμε τη δημόσια υγεία».

Παράλληλα, όπως είπε, ο προϋπολογισμός είναι και κοινωνικά δίκαιος, καθώς το 2021 τα επιδόματα είναι αυξημένα κατά 600 εκατομμύρια ευρώ. «Στον ΟΠΕΚΑ υπάρχουν 600 εκατομμύρια επιπλέον το '21 για στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Άρα, συμπερασματικά, ο προϋπολογισμός είναι ρεαλιστικός, είναι αναπτυξιακός και φιλο-επενδυτικός, είναι μεταρρυθμιστικός, είναι ευέλικτος και κοινωνικά δίκαιος», κατέληξε ο κ. Σταϊκούρας.

Ο Γραμματέας της Κ.Ο., Σταύρος Καλαφάτης ευχαρίστησε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τη συνδρομή τους στο δύσκολο έργο της κυβέρνησης, χωρίς όπως είπε, αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης των επιδόσεων, με πολύ πιο ενεργό συμμετοχή και τοποθετήσεις στις Επιτροπές που λαμβάνουν χώρα για τη συζήτηση των νομοσχεδίων, όπως και στη συνδρομή στο κυβερνητικό και νομοθετικό έργο, μέσω της συνεργασίας με τους υπουργούς και τους συνεργάτες τους.

Ο Γραμματέας της Κ.Ο. χαρακτήρισε «μεγάλο στοίχημα» αυτό της επιτυχίας του εμβολιασμού και στο πλαίσιο αυτό κάλεσε επίσης τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να λειτουργήσουν ως καλοί αγωγοί του μηνύματος και να συμμετέχουν πρώτοι στους εμβολιασμούς που θα γίνουν στις Περιφέρειές τους, ακολουθώντας το παράδειγμα του Πρωθυπουργού. Κατά τη σημερινή συνεδρίαση πήραν το λόγο 25 βουλευτές, ενώ η Κοινοβουλευτική Ομάδα θα πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο, διαδικτυακά, μία φορά το μήνα, για όσο διαρκούν οι σημερινές συνθήκες.