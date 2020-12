Κοινωνία

Πυροβολισμοί στην Παιανία

Στο σημείο έσπευσε αστυνομική δύναμη.

Συναγερμός σήμανε στην Παιανία, καθώς το μεσημέρι της Τρίτης, σημειώθηκαν πυροβολισμοί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες μια ηλικιωμένη βγήκε από το σπίτι της με μια καραμπίνα και πυροβόλησε μια φορά στον αέρα και στη συνέχεια ταμπουρώθηκε στο σπίτι της.

Το περιστατικό συνέβη στη συμβολή των οδών Ανοίξεως και Ψαρών.

Επί τόπου έχει σπεύσει αστυνομική δύναμη, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί.