Πολιτική

Τσαβούσογλου: η Ελλάδα βρίσκει προσχήματα για να αποφύγει τον διάλογο

Ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η Ελλάδα συνεχίζει τα «προκλητικά» βήματα παρά τις διπλωματικές προσπάθειες της Τουρκίας.

Η Τουρκία κάλεσε σήμερα την Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιήσει την «κοινή λογική» για να βάλει τέλος στη διένεξη για το φυσικό αέριο που έχει αυξήσει τις εντάσεις στην ανατολική Μεσόγειο και έχει επιφέρει μια απειλή για κυρώσεις εκ μέρους των ηγετών της ΕΕ.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου με τον ούγγρο ομόλογό του Πέτερ Σιγιάρτο στην Άγκυρα, ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου επανέλαβε πως η Άγκυρα θέλει να ενταχθεί ως πλήρες μέλος στην ΕΕ και υποστήριξε πως δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις οποίες η Άγκυρα κατηγορείται ότι υποθάλπει εντάσεις είναι εσφαλμένες.

Η Ελλάδα, χώρα μέλος της ΕΕ, συνέχισε τα «προκλητικά» βήματα παρά τις διπλωματικές προσπάθειες της Τουρκίας, ισχυρίσθηκε ο τούρκος υπουργός. Το τουρκικό ερευνητικό πλοίο Oruc Reis «έβαλε τέλος στις δραστηριότητές του στις 29 Νοεμβρίου. Όμως η Ελλάδα συνέχισε να βρίσκει προσχήματα για να αποφύγει τον διάλογο. Η ΕΕ οφείλει να δει αυτή την πραγματικότητα», υποστήριξε ο Τσαβούσογλου.

Χθες, Δευτέρα, οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ ανακοίνωσαν πως η Τουρκία απέτυχε να συμβάλει στον τερματισμό της διένεξης με την Ελλάδα και την Κύπρο στην ανατολική Μεσόγειο, αλλά παρέπεμψαν τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης σχετικά με κυρώσεις στη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη.

«Πρέπει να είναι δίκαιοι και τίμιοι εδώ. Αν σκεφτούν επίσης στρατηγικά και με κοινή λογική, όχι μόνο στη σύνοδο κορυφής αλλά πάντα, και επιτύχουμε μια θετική ατμόσφαιρα, μπορούμε να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας», δήλωσε ο Τσαβούσογλου. «Μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματά μας μόνο με διάλογο και διπλωματία», πρόσθεσε. «Θέλουμε να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας με την ΕΕ. Δεν το λέμε αυτό επειδή γίνεται σύνοδος κορυφής ή επειδή υπάρχουν κυρώσεις και άλλα πράγματα στην ατζέντα», πρόσθεσε. «Ανέκαθεν θέλαμε να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας στη βάση της πλήρους συμμετοχής».

Ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών έπλεξε επίσης το εγκώμιο «της αλληλεγγύης» ανάμεσα στην Ουγγαρία και την Τουρκία. «Η Ουγγαρία είναι μια χώρα που αντιτίθεται ανοικτά στις αδικίες. Οι στάσεις μας συγκλίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Ουδέποτε εγκρίναμε τα δύο μέτρα και δύο σταθμά και την υποκρισία σε βάρος της Ουγγαρίας», δήλωσε.