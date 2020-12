Κόσμος

Αυστραλία: Facebook και Google θα αμείβουν τα ΜΜΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες αλλαγές προβλέπονται σε νέα διάταξη νόμου. Τι απαντούν οι εταιρείες.

Νομοσχέιδο στην Αυστραλία προβλέπει να υποχρεωθούν οι εταιρείες Facebook και Google να αμείβουν τα μέσα ενημέρωσης για τα περιεχόμενά τους.

«Πρόκειται για μια σημαντική μεταρρύθμιση. Γίνεται για πρώτη φορά παγκοσμίως. Και ο κόσμος κοιτάζει τι συμβαίνει εδώ στην Αυστραλία», δήλωσε την Τρίτη ο αυστραλός υπουργός Οικονομικών Τζος Φράιντενμπεργκ. Διευκρίνισε πως ο νέος νόμος θα τεθεί σε ισχύ την ερχόμενη χρονιά.

Αυτός ο «υποχρεωτικός κώδικας συμπεριφοράς» προβλέπει «σημαντικές ποινές» σε περίπτωση παραβάσεων, πρόστιμα ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων. α βρει εφαρμογή στην προβολή των ειδήσεων από την Facebook και στις έρευνες της Google, δύο από τις πλουσιότερες και ισχυρότερες εταιρείες του κόσμου. Οι γίγαντες του Ίντερνετ θα πρέπει να αποζημιώνουν τους ομίλους του αυστραλιανού Τύπου, όπως και τα αυστραλιανά τηλεοπτικά δίκτυα ABC και SBS, που είχαν αρχικά αποκλειστεί από το νομοσχέδιο. Η κυβέρνηση αποφάσισε ωστόσο να εξαιρέσει τις πλατφόρμες YouTube και Instagram.

Πάντως, σε σχέση με την πρώτη μορφή του νομοσχεδίου, τα μέτρα έχουν αμβλυνθεί, ιδιαίτερα εκείνα που έχουν στόχο να υποχρεώσουν τους γίγαντες της τεχνολογίας να επιδεικνύουν διαφάνεια σχετικό με τους αλγορίθμους που χρησιμοποιούν για να εμφανισθούν οι ροές πληροφοριών στις πλατφόρμες και τα αποτελέσματα ερευνών. Ο Φράιντενμπεργκ δήλωσε πως οι γιγάντιες αυτές εταιρείες του Ίντερνετ δεν θα είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν τους εκδοτικούς ομίλους για «τροποποιήσεις» αυτών των αλγορίθμων, παρά μόνο σε περίπτωση που οι τροποποιήσεις αυτές έχουν «σημαντικό αντίκτυπο» στην κατάταξη των ερευνών, με προειδοποίηση 14 ημερών, αντί των 28 ημερών που είχαν αρχικά προταθεί.

Στην αρχή η Αυστραλία είχε προτείνει έναν κώδικα συμπεριφοράς σε εθελοντική βάση, αλλά στη συνέχεια κατέστησε τη ρύθιση υποχρεωτική εξαιτίας της «ανισότητας» που υφίσταται στη διαπραγμάτευση ανάμεσα στα παραδοσιακα μέσα ενημέρωσης και τις ψηφιακές πλατφόρμες, κάτι που εμποδίζει τη σύναψη δίκαιων συμφωνιών. Ο Φράιντεμπεργκ δήλωσε πως τα δύο μέρη εξακολουθούν να ενθαρρύνονται να συνάπτουν εμπορικές συμφωνίες, όμως, όταν δεν τα καταφέρνουν, το ζήτημα θα κρίνεται στο πλαίσιο διαιτησίας που θα έχει ισχύ νόμου.

Την αυστραλιανή πρωτοβουλία παρακολουθούν από κοντά σε όλον τον κόσμο σε μια περίοδο που τα μέσα ενημέρωσης αντιμετωπίζουν προβλήματα, καθώς στην ψηφιακή οικονομία τα διαφημιστικά έσοδα καρπώνονται όλο και περισσότερο η Facebook, η Google και άλλες μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας.

Η Facebook προειδοποίησε πως ο νόμος αυτός, σε περίπτωση που τεθεί σε ισχύ, μπορεί να εμποδίσει τους χρήστες και τα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης να μοιράζονται πληροφορίες. Σε μήνυμα που είχε αναρτήσει τον Αύγουστο σε μπλογκ, ο γενικός διευθυντής της Facebook για την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία είχε υποστηρίξει πως ο νόμος αυτός «παραγνωρίζει τη δυναμική του Ίντερνετ». Από την πλευρά της, η Google δήλωσε πως «ο τρόπος που οι Αυστραλοί χρησιμοποιούν το Google βρίσκεται σε κίνδυνο».

Μια αυστραλιανή μελέτη, στην οποία βασίσθηκαν αυτά τα μέτρα, έδειξε πως από τα 100 δολάρια που δαπανώνται για διαφήμιση στο Ίντερνετ, η Google λαμβάνει 53 δολάρια, η Facebook 28 δολάρια και τα υπόλοιπα κατανέμονται ανάμεσα στους άλλους γίγαντες του Ίντερνετ. Η κρίση στα μέσα ενημέρωσης επιδεινώθηκε εξαιτίας της οικονομικής κατάρρευσης που προκλήθηκε από την πανδημία του κορωνοϊού. Στην Αυστραλία, δεκάδες εφημερίδες έκλεισαν και εκατοντάδες δημοσιογράφοι απολύθηκαν στη διάρκεια των τελευταίων μηνών.