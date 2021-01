Πολιτισμός

Βερολίνο: Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών με δεκάδες συμμετοχές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε με ποιες σημαντικές παραγωγές θα γίνει η έναρξη και η λήξη του Φεστιβάλ.

Με λιγότερες προβολές και φυσική παρουσία θεατών σε αριθμημένες θέσεις προετοιμάζεται, για έκτη χρονιά, το Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών στο Βερολίνο (Τhe Greek Film Festival in Berlin), από τις 20 έως 24 Ιανουαρίου 2021, στον βερολινέζικο κινηματογράφο Babylon. Σε περίπτωση lockdown οι ημερομηνίες του φεστιβάλ θα μετατεθούν στο αμέσως επόμενο διάστημα που αυτό είναι εφικτό, επισημαίνει η διοργάνωση.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 27 ταινίες με επαναλαμβανόμενες προβολές στην διάρκεια του Φεστιβάλ ώστε να τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας και να δίνεται στο κοινό ευρύτερη δυνατότητα ηλεκτρονικής κράτησης εισιτηρίων για τις επιθυμητές ταινίες.

«Narrating Histories» είναι το μότο της 6ης διοργάνωσης και με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, το φεστιβάλ διοργανώνει ένα highlight με δύο ταινίες, «Θόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο στρατηγός της Επανάστασης» των Χρίστου Βασιλόπουλου και Δημήτρη Πετρόπουλου και «Η τελευταία Νύχτα» του Γιώργου Γκικαπέπα, το χρονικό των τελευταίων ωρών του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια.

Στο ίδιο πλαίσιο, μια μικρή έκθεση και μια ανοιχτή συζήτηση (σε συνεργασία με το Centrum Modernes Griechenland- CEMOG του Freie Universitat Berlin) που στόχο έχουν να ενημερώσουν και να κατατοπίσουν το ξένο κοινό σχετικά με αυτή την περίοδο της ελληνικής ιστορίας.

Ταινία έναρξης του φεστιβάλ είναι η «Ευτυχία» του Άγγελου Φραντζή και ταινία λήξης το «Μήλα» του Χρήστου Νίκου, το οποίο άνοιξε το τμήμα Horizonti του φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας και είναι η ελληνική πρόταση για τα Όσκαρ 2021.

Στο επίσημο Διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ που πραγματοποιείται για τρίτη χρονιά με πρώτες ή δεύτερες ταινίες σκηνοθετών μυθοπλασίας μεγάλου μήκους συμμετέχουν: «Απόστρατος» του Ζαχαρία Μαυροειδή, «Πράσινη Θάλασσα» της Αγγελικής Αντωνίου (και οι δύο ταινίες κάνουν πρεμιέρα στο Βερολίνο), «Δε θέλω να γίνω δυσάρεστος, αλλά πρέπει να μιλήσουμε για κάτι πολύ σοβαρό» του Γιώργου Γεωργόπουλου (γερμανική πρεμιέρα), «Kala azar» της Τζάνις Ραφαηλίδου (γερμανική πρεμιέρα), «Πρόστιμο» του Φωκίωνα Μπόγρη (διεθνής πρεμιέρα).

Οι ταινίες του διαγωνιστικού θα διεκδικήσουν το Emerging Greeks Competition Award, το οποίο από φέτος συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ και προσφέρεται από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου.

Το πρόγραμμα Ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει τις ταινίες «Ο Γιώργος του Κέδρου» του Γιάννη Κολόζη, «Μάρκος» του Νίκου Σκαρέντζου, το νεανικό «Καλημέρα κ. Φώτη» της Δήμητρας Κουζή, ένα ντοκιμαντέρ με ήρωα τον κ. Φώτη τον δάσκαλο ενός σχολείου στην πλατεία Βάθης, που όντας τα περισσότερα παιδιά μετανάστες εφευρίσκει νέους τρόπους μάθησης και κωδικούς επικοινωνίας μαζί τους.

Το Φεστιβάλ προβάλει επίσης μια επιλογή από ταινίες μικρού μήκους πρόσφατης παραγωγής: «Ηλεκτρικός Κύκνος» της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη, «Anna and Phaedra» της Ελίνας Πάνικ, «54\Η τυφλή χελώνα και η απέραντη θάλασσα» της Ισαβέλλας Μαργάρα, «Σπινθηροβόλα Κεράκια» του Θανάση Νεοφώτιστου, «Rouge» του Κωστή Θεοδοσόπουλου, «Madonna f64.0» του Σταύρου Μαρκουλάκη, «Όλες οι φωτιές η φωτιά» του Ευθύμη Kosemund Σανίδη, «Bella» της Θέγιας Πετράκη, «Βούτα» του Δημήτρη Ζάχου, «Deathcar» του Ανδρέα Βακαλιού, «Ηansel» της Βίβιαν Παπαγεωργίου, «9BEDs» της Ισμήνης Δασκαρόλη και «Aygol» του Δημήτρη Αργυρίου.

Σε ειδικές προβολές το «Digger» του Τζώρτζη Γρηγοράκη και το «Ανακυκλώνοντας τη Μήδεια» του Αστέρη Κούτουλα με μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και χορογραφία Renato Zanella.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ www.thegreekfilmfestivalinberlin.com