Κοινωνία

Δίκη Μελίνας: η απολογία της αναισθησιολόγου για τον θάνατο της 4χρονης

Με δάκρυα στα μάτια απολογήθηκε η ιατρός, που κατηγορείται για τον θάνατο του κοριτσιού. Πού απέδωσε την τραγική εξέλιξη.

Συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για το θάνατο της 4χρονης Μελίνας Παρασκάκη που έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια επέμβασης το 2015.

Σήμερα ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου, απολογήθηκε η κατηγορούμενη αναισθησιολόγος, η οποία περιέγραψε πώς χειρίστηκε το περιστατικό και υποστήριξε ότι δεν έχει ευθύνη για όσα συνέβησαν και πως η ίδια βρισκόταν διαρκώς πάνω από την μικρή.

Με δάκρυα στα μάτια απέδωσε τις εξελίξεις σε μια σπάνια αλλεργική αντίδραση του παιδιού σε φάρμακο το οποίο χορηγήθηκε ενώ πρόσθεσε ότι αυτό δεν θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί καθώς δεν υπήρχε τρόπος πρόβλεψης από κανέναν γιατρό.

"Τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με τον πόνο των γονιών, ο οποίος είναι αβάσταχτος. Το νιώθω, το έζησα σαν μάνα, σαν γιατρός, σαν άνθρωπος. Πάλεψα με όλες μου τις δυνάμεις να σώσω το παιδί" είπε στην απολογία της. Η αναισθησιολόγος υποστήριξε επιπλέον ότι το παιδί ήταν ζωντανό όταν έφτασε στο ΠΑΓΝΗ.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 16 Δεκεμβρίου με την αγόρευση της εισαγγελέως.

Στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου βρίσκονταν και σήμερα μέλη της οικογένειας της άτυχης Μελίνας, που από την πρώτη στιγμή όπως δηλώνουν, εκείνο που επιθυμούν είναι η δικαίωση για το παιδί τους.