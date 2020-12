Οικονομία

Δώρο Χριστουγέννων: η ΚΥΑ με όσα πρέπει να ξέρετε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι εργοδότες και πότε πληρώνουν πόσα χρήματα σε κάθε υπάλληλο. Τι ισχύει για τις επιχειρήσεις και τις συμβάσεις σε αναστολή.

Υπογράφηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση για το Δώρο Χριστουγέννων.

Η ΚΥΑ ρυθμίζει όλα τα θέματα για την φετινή ιδιαίτερη χρονιά, με τις επιχειρήσεις και τις εκατοντάδες χιλιάδες συμβάσεις εργασίας σε αναστολή απο έναν μέχρι και εννέα μήνες, ορίζοντας τα ποσά που αναλογούν σε κάθε υπάλληλο, απο τον εργοδότη, αλλά και απο το Δημόσιο.

Η ΚΥΑ για το Δώρο Χριστουγέννων