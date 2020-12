Κοινωνία

ΓΑΔΑ: Βόμβες μολότοφ σε κτίριο στα Εξάρχεια (εικόνες)

Βρέθηκαν σε προαύλιο χώρο εγκαταλελειμένου κτιρίου.

"Το πρωί της Τρίτης (8 Δεκεμβρίου) σε προαύλιο χώρο εγκαταλελειμμένου κτιρίου στην περιοχή των Εξαρχείων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν (20) βόμβες μολότοφ, αποτελούμενες από γυάλινες φιάλες με προσαρμοσμένα στα στόμια τους τεμάχια υφάσματος, ενώ ορισμένες περιείχαν εύφλεκτο υγρό", όπως ανακοίνωσε η ΓΑΔΑ.

"Βρέθηκε ακόμα σακίδιο πλάτης και μεταλλικός κόφτης. Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας", καταλήγει η ανακοίνωση της ΓΑΔΑ.