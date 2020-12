Οικονομία

Οι συντάκτες του Ant1news.gr συμμετέχουν στην απεργία της ΠΟΑΣΥ

Τι αναφέρεται στην ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών και άλλων Ομοσπονδιών εργαζόμενων στα ΜΜΕ.

Στην 24ωρη απεργία συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι στους Τηλεοπτικούς Σταθμούς Πανελλαδικής και Τοπικής Εμβέλειας και τις ιστοσελίδες τους. Επίσης οι εργαζόμενοι στα κανάλια, τα ραδιόφωνα και την ιστοσελίδα της ΕΡΤ, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και στη ΓΓΕ-ΓΓΕ.

Η ανακοίνωση της ΠΟΕΣΥ

"Τα Διοικητικά Συμβούλια της ΠΟΕΣΥ, της ΠΟΕΠΤΥΜ και της ΠΟΣΠΕΡΤ στο πλαίσιο του ΑΜΕΣΟΥ, ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΚΙΝΗΤΟΥ αιτήματός τους για απόσυρση των αντεργατικών και αντιδημοσιογραφικών ρυθμίσεων που η κυβέρνηση θέτει σε διαβούλευση μέσω σχέδιου νόμου-οδοστρωτήρα για τα εργασιακά δικαιώματα των συναδέλφων μας δημοσιογράφων, διοικητικών και τεχνικών των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών πανελλαδικής εμβέλειας, κηρύσσει 24ωρη απεργία σε όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς της χώρας, δημόσιους και ιδιωτικούς, τοπικής εμβέλειας, στην ΕΡΤ Α.Ε. ΑΠΕ -ΜΠΕ και ΓΓΕ.

Εν μέσω πανδημίας και παραμονές Χριστουγέννων, αιφνιδιαστικά και με διαδικασίες εξπρές, τέθηκε σε διαβούλευση από τον αρμόδιο Υπουργό Στέλιο Πέτσα το Σχέδιο Νόμου, «Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της τροποποιημένης με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ηςΝοεμβρίου 2018, Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης», το οποίο περιλαμβάνει διατάξεις που απειλούν να καταλύσουν τον στενό πυρήνα των εργασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων επιφέροντας συρρίκνωση των θέσεων εργασίας και μαζικές απολύσεις.

Θυμίζουμε, ότι έχει αφεθεί αδικαιολόγητα αναπάντητο και μετέωρο ένα χρόνο τώρα το μείζον αίτημα του κλάδου για ενίσχυση του έντυπου Τύπου και τώρα επιχειρείται με μονόπλευρο τρόπο και εκκωφαντική απουσία διαλόγου να επέλθει ακόμα ένα ισχυρό πλήγμα στις εργασιακές συνθήκες των δημοσιογράφων και όλων των εργαζομένων στον Τύπο, οι οποίοι μάχονται, σε πρωτόγνωρα αντίξοες συνθήκες, πιο ισχυρά και πιο άμεσα από ποτέ, για την ανάγκη της αγωνιούσας ελληνικής κοινωνίας για αντικειμενική και αξιόπιστη ενημέρωση.

Τα Δ.Σ. των Ομοσπονδιών εκφράζουν την κατάφωρα κατηγορηματική διαμαρτυρία και αντίθεση του Κλάδου της ενημέρωσης, στην επιχειρούμενη διάλυση των εργασιακών σχέσεων στους Τηλεοπτικούς Σταθμούς, μέσω ενός νεο-εισαγόμενου μοντέλου «ευελιξίας», που θα οδηγήσει εν τέλει και με μαθηματική ακρίβεια στην κατάλυση της αντικειμενικής ενημέρωσης, της πολυφωνίας και της ελεύθερης ενημέρωσης.

Σε έναν Κλάδο, που αποτελεί θεμέλιο και πυλώνα της Δημοκρατίας, ήδη βαριά κλονισμένο από την 10ετή οικονομική κρίση αλλά και την πρωτοφανή υγειονομική κρίση από τις αρχές του έτους, το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου αποτελεί το νέο επικίνδυνο όχημα που θα ανοίξει το δρόμο για νέες απολύσεις και ευθέως περαιτέρω συρρίκνωση στον Ασφαλιστικό μας φορέα.

Το διακύβευμα είναι ζωτικής σημασίας για όλο τον Κλάδο του Τύπου, αφού κατακτήσεις είκοσι πέντε ετών ουσιαστικά ακυρώνονται σε μια νύχτα, μετατρέποντας το ήδη αβέβαιο εργασιακό περιβάλλον σε ναρκοπέδιο των εργασιακών συνθηκών των εργαζομένων στα ΜΜΕ.

Τα Δ.Σ. των Ομοσπονδιών και όλοι οι εργαζόμενοι στον Τύπο και τα ΜΜΕ:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

την άμεση απόσυρση όλων των αντεργατικών διατάξεων του νομοσχεδίου

την έναρξη διαλόγου της Κυβέρνησης με όλους τους εμπλεκόμενους, για την κατάρτιση ενός αυτόνομου νομοσχεδίου που θα ρυθμίζει συνολικά τους Πανελλήνιους και τους Περιφερειακούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς.

ΑΝΤΙΔΡΟΥΜΕ ΕΝΑΝΤΙΑ

σε όλες τις αντεργατικές ρυθμίσεις και σε όλες τις προωθούμενες παρεμβάσεις που υπονομεύουν διαλυτικά τις Ελεύθερες Συλλογικές Διαπραγματεύσεις και τα ασφαλιστικά Ταμεία, ενώ ταυτόχρονα υποβαθμίζουν καίρια τη θέση και τα δικαιώματα των εργαζομένων, αλλά και το δικαίωμα της κοινωνίας για αξιόπιστη και έγκυρη ενημέρωση.

Στη βάση αυτή τα Δ.Σ. των Ομοσπονδιών κηρύσσουν 24ωρη απεργία από τις 18:00 σήμερα έως τις 18:00 της Τετάρτης 9-12-2020 σε όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς της χώρας, δημόσιους και ιδιωτικούς, τοπικής εμβέλειας, στην ΕΡΤ Α.Ε. στο ΑΠΕ ΜΠΕ και στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης με αίτημα την απόσυρση των αντιεργασιακών διατάξεων του υπο «διαβούλευση» νομοσχεδίου.

Της απεργίας εξαιρείται η επίσημη ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας για τον κορωνοϊό".

ΠΟΕΣΥ -ΠΑΝΕΛΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

ΠΟΕΠΤΥΜ -ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΜΕ

ΠΟΣΠΕΡΤ -ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ